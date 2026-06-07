Phường Quảng Phú tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026

Sáng 7/6, Công đoàn phường Quảng Phú phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026.

Tình nguyện viên tham gia hiên máu tại chương trình.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, gần 250 tình nguyện viên đã có mặt tại điểm hiến máu từ sáng sớm thực hiện các thủ tục đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe và tham gia hiến máu theo quy định.

Nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Đông đảo người dân tham gia hiến máu.

Hoạt động hiến máu tình nguyện là phong trào nhân đạo được phường Quảng Phú quan tâm triển khai, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế, nhất là trong dịp hè khi nhu cầu sử dụng máu thường tăng cao.

Năm 2026, phường Quảng Phú được giao chỉ tiêu vận động và tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Ban vận động hiến máu tình nguyện phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức 2 đợt hiến máu trong năm. Đồng thời, phân công các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các tổ chức trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hiến máu.

Đại diện lãnh đạo phường Quảng Phú thăm hỏi, động viên người hiến máu.

Đây là đợt hiến máu do Công đoàn phường đảm nhận công tác vận động lực lượng tham gia. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 178 đơn vị máu, bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ công tác điều trị và cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Theo kế hoạch, ngày 14/6, phường Quảng Phú sẽ tổ chức đợt hiến máu thứ hai, tiếp tục huy động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tham gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận máu năm 2026.

Tình nguyện viên xét nghiệm sàng lọc trước khi hiến máu.

Thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện, phường Quảng Phú tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và Nhân dân về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng.

Thùy Linh