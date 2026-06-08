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Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Mai Nguyễn
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(Baothanhhoa.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6; công bố kết quả vào ngày 1/7.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6; công bố kết quả vào ngày 1/7.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch thi tốt nghiệp THPT năm nay cụ thể như sau:

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Việc tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT; đối sánh kết quả thi, hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28/6/2026.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7/2026.

Mai Nguyễn

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