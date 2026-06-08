Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6; công bố kết quả vào ngày 1/7.

Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lịch thi tốt nghiệp THPT năm nay cụ thể như sau:

Việc tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT; đối sánh kết quả thi, hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28/6/2026.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7/2026.

Mai Nguyễn