Chất keo gắn kết cộng đồng

Trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của người dân càng được khơi dậy mạnh mẽ. Ở các thôn, bản, tổ dân phố trong toàn tỉnh nơi đâu cũng có các câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ, thể thao hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo “sợi dây” gắn kết cộng đồng ngày càng bền chặt.

Hội thi văn nghệ quần chúng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do xã Mậu Lâm tổ chức.

Vào mỗi buổi chiều các thành viên của CLB Văn hóa dân gian thôn Đồng Sình (xã Mậu Lâm) lại tập trung tại nhà văn hóa thôn để tập luyện văn nghệ. Bà Lê Thị Xuân, chủ nhiệm CLB cho biết: "CLB đã thu hút được 30 thành viên tham gia. Hàng ngày, các thành viên trong CLB đến nhà văn hóa tập luyện văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong thôn và các sự kiện quan trọng của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương".

Ông Nguyễn Tiến Kiên, trưởng thôn Đồng Sình, cho biết: "Để tạo sân chơi bổ ích cho phong trào văn nghệ, thôn đã tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện để các CLB, đội văn nghệ có cơ hội được tham gia biểu diễn tại các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng của địa phương; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, các hội thi, hội diễn thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Thôn cũng khuyến khích người dân, các nghệ nhân am hiểu bản sắc văn hóa dân tộc Mường tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình cho thế hệ trẻ. Cùng với đó là quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho Nhân dân".

Trong những năm qua, xã Mậu Lâm luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở thông qua việc quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa để tạo sân chơi cho người dân. Đồng thời khuyến khích người dân thành lập các đội, CLB văn nghệ, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ...

Ông Trịnh Ngọc Sơn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Mậu Lâm chia sẻ: "Với đặc thù là địa phương có dân tộc Mường, Kinh cùng sinh sống đan xen nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng sôi nổi mang đậm màu sắc riêng của từng dân tộc. Để khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn nghệ, xã đã tăng cường tổ chức nhiều hội thi, hội diễn và các cuộc liên hoan văn nghệ quần chúng, từ đó tìm ra những “hạt nhân” làm nòng cốt cho phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở. Mới đây nhất, xã đã tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng năm 2026 thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và các thôn trên địa bàn tham gia. Hầu hết các tiết mục để lại dấu ấn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo, trang phục và phong cách biểu diễn sáng tạo của các đơn vị tham gia dự thi".

Ở xã Sao Vàng, phong trào thể dục - thể thao ngày càng phát triển rộng khắp trong các cơ quan, trường học đến các hộ gia đình với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Sao Vàng, cho biết: "Nhận thức rõ tầm quan trọng của phong trào tập luyện thể thao, xã đã quan tâm huy động có hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp sân bãi, lắp đặt dụng cụ tập luyện ngoài trời, biến các khu thể thao trở thành những “ngôi nhà chung” thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Khuyến khích Nhân dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện nâng cao sức khỏe; thường xuyên tổ chức các giải thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia như: Giải bóng chuyền da nam, nữ, giải cầu lông, bóng bàn, giải bóng đá thanh, thiếu niên, giải dân vũ thể thao... Toàn xã hiện có 40 CLB thể thao, trong đó hoạt động thường xuyên nhất phải kể đến là các CLB dân vũ thể thao, bóng đá, bóng chuyền hơi nam, nữ, dưỡng sinh. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên của xã đến nay đạt trên 50%".

Không chỉ là sân chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao còn là “chất keo” gắn kết cộng đồng, bồi đắp giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Để phát triển, lan tỏa rộng khắp phong trào văn hóa, thể thao tại khu dân cư, tỉnh và các địa phương đã quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, từ nhà văn hốa đến các sân chơi, bãi tập. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; khuyến khích các đơn vị, địa phương thành lập thêm đội, nhóm, CLB văn nghệ, thể thao, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của Nhân dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt