Hiến đất mở rộng đường quê ở Thọ Bình

Xã Thọ Bình hôm nay thêm khởi sắc với những tuyến đường bê tông khang trang sạch đẹp, nối liền các thôn. Đằng sau những con đường rộng mở ấy là tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của người dân trong việc hiến đất, tháo dỡ công trình, chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Nhiều tuyến đường giao thông ở thôn 6, xã Thọ Bình được mở rộng, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Chỉ cách đây gần 1 năm, nhiều tuyến đường ở thôn 6 vẫn còn là đường đất, nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Nhưng nay, dễ dàng cảm nhận những đổi thay rõ nét khi nhiều tuyến đường được mở rộng, bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của Nhân dân trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

Ông Lê Duy Lý - một trong những hộ dân tiên phong trong phong trào hiến đất, mở rộng đường ở thôn 6, cho biết: “Sau khi được ban công tác mặt trận thôn và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, gia đình tôi nhận thấy việc mở rộng đường giao thông mang lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng nên đã tự nguyện hiến 450m2 đất và tháo dỡ tường rào để mở rộng tuyến đường từ 3,5m lên 7m. Khi đường được mở rộng, việc đi lại cũng thuận tiện, diện mạo khu dân cư khang trang, sạch đẹp hơn. Vì vậy, gia đình tôi mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của quê hương”.

Không chỉ tiên phong hiến đất, ông Lý còn cùng gia đình tích cực tuyên truyền người thân và bà con trong thôn đồng thuận trong việc hiến đất, mở rộng đường giao thông.

Ông Lê Huy Luân, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 6, cho biết: “Thời gian đầu triển khai, một số hộ còn băn khoăn do phải hiến diện tích lớn có giá trị kinh tế không nhỏ, chưa kể đến việc tháo dỡ các công trình, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “mưa dầm thấm lâu” trong công tác tuyên truyền, vận động, vì vậy bà con đồng thuận cao. Trong gần 5 năm qua, Nhân dân trong thôn đã hiến trên 7.000m2 đất cùng nhiều công trình, vật kiến trúc để mở rộng tuyến đường từ 3m lên 5m, thậm chí có những đoạn đường lên 7,5m".

Xác định tiêu chí giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xã Thọ Bình tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trong đó MTTQ và các đoàn thể giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động. Nội dung hiến đất, mở rộng đường được tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua họp chi bộ, họp dân, trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các nền tảng mạng xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Bình Lò Văn Tiến, cho biết: “Công tác tuyên truyền, vận động luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở thôn thường xuyên giải thích giúp người dân hiểu được lợi ích thiết thực của việc hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn. Trong quá trình thực hiện, các thôn luôn chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Từ tháng 2/2022 đến nay, xã Thọ Bình đã vận động được 1.572 hộ dân hiến trên 142.000m2, tháo dỡ tường rào cũng như nhiều công trình kiên cố. Thậm chí có nhiều hộ dân tự nguyện chặt bỏ cây trồng đang trong thời gian cho thu hoạch và đóng góp hàng nghìn ngày công để mở rộng gần 76,7km đường giao thông nông thôn, tạo diện mạo mới ở khu dân cư.

Không chỉ tạo điều kiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, từ khi các tuyến đường giao thông được đầu tư khang trang, ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường cũng như xây dựng nếp sống văn minh của người dân ngày càng được nâng cao.

Chính sự đồng lòng của người dân trong việc hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn đã góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương ngày càng khang trang, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch- đẹp - an toàn. Cũng từ phong trào này đã tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng của mỗi người dân trong việc xây dựng Thọ Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu