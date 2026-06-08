Dấu ấn “Tháng công nhân”

“Tháng công nhân” được các cấp công đoàn trong tỉnh xác định là đợt cao điểm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Với chủ đề “Công nhân Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, “Tháng công nhân” năm 2026 đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, khích lệ tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong công nhân lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành trao quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động “Tháng công nhân”, hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2026.

Một trong những hoạt động trọng tâm của “Tháng công nhân” năm 2026 là hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức, được kết nối trực tuyến đến 41 điểm cầu công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thông qua đối thoại, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe, trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị của NLĐ. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và cùng các cấp, ngành nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tại hội nghị, nhiều phần quà ý nghĩa đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tận tay NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Xúc động khi được nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” trị giá 40 triệu đồng, chị Vũ Thị Cần, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Giày Rollsport Việt Nam chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, chồng sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, không còn khả năng lao động, trong khi 3 con còn nhỏ. Kinh tế gia đình chủ yếu trông chờ vào đồng lương công nhân của tôi nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm công đoàn” đã giúp gia đình tôi có thêm động lực để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, chăm lo cho các con”.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Việt Nam tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động. Tại chương trình, hơn 100 đoàn viên được khám mắt, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu và tư vấn sức khỏe miễn phí với trị giá 500 nghìn đồng/người. Công ty TNHH Medlatec Việt Nam cũng trao tặng 100 voucher xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư gan và ung thư đại trực tràng cho đoàn viên, công nhân lao động, trị giá 490 nghìn đồng/voucher. Chị Nguyễn Thị Hà, công nhân Công ty TNHH Giày Aleron cho biết: “Tham gia chương trình, tôi được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, đồng thời được hướng dẫn thêm các biện pháp phòng tránh bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc. Những hoạt động thiết thực này giúp NLĐ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đời sống và sức khỏe của công nhân”.

Trong “Tháng công nhân”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 3.173 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 9 “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí trên 4,4 tỷ đồng. Các công đoàn xã, phường và công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn và người sử dụng lao động trao hàng nghìn suất quà cho công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Song song với hoạt động chăm lo đời sống, các hoạt động biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu và nữ cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc; hội thi tay nghề giỏi; “Vũ điệu công nhân lao động”; “An toàn vệ sinh viên giỏi - Tìm hiểu kiến thức pháp luật”; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức rộng khắp. Qua đó không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi trong công nhân lao động mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa đoàn viên, NLĐ với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam ra mắt mô hình “Không gian văn hóa công nhân”.

“Tháng công nhân” năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và ý thức chấp hành kỷ luật lao động. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động chăm lo, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng chú trọng phát động phong trào thi đua “5 tiên phong, 5 đồng hành vươn mình xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh, góp phần phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu”. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới được triển khai, nhân rộng như: ra mắt 17 mô hình “Không gian văn hóa công nhân”, 5 mô hình “Tổ tư vấn pháp luật”, mô hình “Công đoàn cơ sở kiểu mẫu, đoàn viên công đoàn gương mẫu”, “Tổ an toàn vệ sinh viên”, “Công đoàn số, công nhân số, ngôi nhà số”, “Công đoàn vì cộng đồng”, “Gia đình công nhân hạnh phúc”...

“Tháng công nhân” năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật, không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn đối với đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ mà còn lan tỏa mạnh mẽ khí thế thi đua lao động sản xuất trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, niềm tin của đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức công đoàn tiếp tục được củng cố, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Thanh Hóa ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Đức Thắng