Thanh Hóa triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Từ ngày 01/9 đến 30/11/2025, tỉnh Thanh Hóa triển khai chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” trên địa bàn toàn tỉnh (gọi chung là Chiến dịch). Chiến dịch nhằm rà soát, hoàn thiện dữ liệu địa chính tại 25 đơn vị cấp xã và số hóa, tạo lập dữ liệu cấp Giấy chứng nhận tại 166 xã, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai từ tỉnh đến thôn, xóm.

Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 12/9 thực hiện Chiến dịch cụ thể như sau:

-Về thời gian thực hiện: 90 ngày, bắt đầu từ ngày 01/9/2025 đến ngày 30/11/2025.

-Về địa bàn triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai tại cấp tỉnh là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh; triển khai tại địa phương là UBND các xã, phường, được triển khai đến thôn, xóm, tổ dân cư, tổ dân phố,...

-Về nhiệm vụ triển khai: (1) rà soát, làm sạch toàn bộ CSDL đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 25/166 đơn vị cấp xã (trong đó, có 20 đơn vị cấp xã đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, có 5 đơn vị cấp xã mới xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính một phần2 ); (2) thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu đối với cấp Giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa xây dựng CSDL tại 166 đơn vị cấp xã.

NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1.Hoàn thiện CDSL đất đai đã có đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”

- Rà soát, phân loại dữ liệu đất đai đã được xây dựng từ trước đến nay (tại 25/166 đơn vị cấp xã).

- Xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên CSDL hiện có với CSDL quốc gia về dân cư.

-Rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin thẻ căn cước/căn cước công dân (CCCD) của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào CSDL đất đai.

2.Xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa xây dựng CSDL

- Thu thập bản sao/bản chụp các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu về nhà ở và thẻ căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.

- Số hóa, quét Giấy chứng nhận và xây dựng, tạo lập dữ liệu của chủ sử dụng đất ở, nhà ở. Xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua CSDL quốc gia về dân cư.

-Xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản xác nhận thông tin đất đai.

3.Đồng bộ, kết nối, chia sẻ CSDL đất đai thống nhất, dùng chung

- Đồng bộ, thống nhất CSDL đất đai của tỉnh với CSDL quốc gia về đất đai tại Trung ương;

- Kết nối, chia sẻ, thống nhất, dùng chung CSDL quốc gia về đất đai với CSDL quốc gia về dân cư, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội;

-Kết nối, chia sẻ CSDL đất đai với các cơ quan tại địa phương để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất và xác định nghĩa vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp.

4.Quản lý, vận hành CSDL đất đai, dịch vụ công trực tuyến

- Tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong CSDL quốc gia về đất đai, CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL khác để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất của người dân, doanh nghiệp.

- Tổ chức, chỉnh lý CSDL đất đai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời bổ sung thông tin Mã định danh thửa đất để kết nối, tích hợp với Nền tảng địa chỉ số quốc gia, hệ thống định danh địa điểm quốc gia và CSDL quốc gia khác.

- Bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của hệ thống, có phương án dự phòng, ứng phó khi xảy ra sự số, bảo đảm phục vụ cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, không bị gián đoạn.

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND cấp xã, chủ động triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, giải pháp; bố trí đầy đủ nguồn lực về con người, hạ tầng kỹ thuật, phần cứng, phần mềm và kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đã được phân công đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

