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Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Tố Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Tính đến ngày 8/8, Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Tính đến ngày 8/8, Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Thanh Hóa xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố về tiến độ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng. Ảnh minh họa

Thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường), tổng số thửa đất đã làm giàu, làm sạch dữ liệu đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” (nhóm 1) trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) theo tiêu chí cũ là 1.235.905/1.394.334 thửa, đạt tỷ lệ 88,64%.

Kết quả đồng bộ, cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương lên hệ thống VNLIS theo tiêu chí mới “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” được đẩy nhanh tiến độ. Tính đến 12 giờ ngày 8/8, toàn tỉnh đã cập nhật lên hệ thống VNLIS được 711.996/1.394.334 thửa đất.

Trong đó, đã đồng bộ thành công 385.303/1.394.334 thửa đất, đạt 27,6%, xếp thứ 7/34, tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài ra, có 326.693/1.394.334 thửa đất của 37 xã, phường ở trạng thái chờ xử lý.

Các xã Triệu Sơn, Hợp Tiến, An Nông đang đứng đầu danh sách đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai theo tiêu chí mới.

Chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ giải quyết những tồn tại kéo dài nhiều năm, mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển.

Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành việc đồng bộ, cập nhật trên 1 triệu thửa đất từ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) trước ngày 20/8/2026.

Tố Phương

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Từ khóa:

#Đất đai #cơ sở dữ liệu #tỉnh #Thành phố #Thanh hóa #Cải cách thủ tục hành chính #Địa phương #đồng bộ #Quốc gia #Tiêu chí

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