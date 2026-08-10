Trung Hạ chủ động ứng phó thiên tai

Là địa phương miền núi cao, địa hình chia cắt mạnh do có hệ thống sông, suối dày đặc, xã Trung Hạ thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống phân tán, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, nên công tác ứng cứu khi có tình huống gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa bão 2025 đã khiến gần 40 nhà dân bị hư hại, hoặc sập hoàn toàn, nhiều diện tích cây trồng, công trình cầu, đường, đập tràn... trên địa bàn bị sạt lở, cuốn trôi.

Lãnh đạo xã Trung Hạ kiểm tra các vị trí xung yếu phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Mùa mưa bão năm nay, nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy, chính quyền xã Trung Hạ đã tổ chức đa dạng các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tập quán, trình độ hiểu biết, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân, nhất là phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Xã đã kiện toàn ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo nguyên tắc “6 rõ”, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết: "Với phương châm “Chủ động phòng tránh - Đối phó kịp thời - Khắc phục hiệu quả”, xã đã tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, nhất là hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi. Đồng thời, xác định các trọng điểm xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án do địa phương làm chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão. Địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, xây dựng các phương án, kịch bản để ứng phó với các tình huống, cấp độ rủi ro thiên tai, nhất là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ ống, lũ quét. Các phương án đều xác định rõ các bước tổ chức và phân công, phân cấp, phối hợp giữa các lực lượng trong công tác ứng cứu.

Đến nay, xã Trung Hạ đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án huy động lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với 368 người tham gia. Chuẩn bị sẵn sàng 200m3 đá hộc, 100m3 cát, 200m3 đất, 100 cái rọ thép, cùng nhiều loại vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai.

Cùng với đó, xã đã phân công lực lượng thường xuyên tuần tra tại các khu vực xung yếu, nhất là khu vực đầu nguồn các dòng suối để kịp thời phát hiện tình trạng ách tắc, khơi thông dòng chảy phòng ngừa lũ ống, lũ quét khi có mưa lớn nhiều ngày. Tổ chức tuần tra tại các đồi, núi gần sát khu dân cư để kịp thời đánh giá nguy cơ sạt lở, chủ động phương án di dời người dân khi có sự cố.

Qua rà soát, trên địa bàn xã có 19 hộ với 87 nhân khẩu sinh sống tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có lũ, ngập lụt. UBND xã Trung Hạ đã chủ động phương án di dời và chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong những ngày tránh trú.

Trung Hạ đang khẩn trương hoàn thiện các bước quy trình thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình phòng, chống thiên tai. Ngay trong đầu tháng 7/2026, xã đã tổ chức khởi công theo kế hoạch dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư bản Chiềng Xầy, nhằm phục vụ di dời khẩn cấp 29 hộ dân với hơn 130 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi Đươi có nguy cơ cao bị sạt lở.

“Theo quyết định phê duyệt, dự án khu tái định cư bản Chiềng Xầy được đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình dân cư diện tích 3,8ha, với tổng mức 20 tỷ đồng. Sau khi khởi công, xã đã tập trung chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và hoàn thành công trình trong tháng 12/2026 theo kế hoạch của UBND tỉnh”, ông Lữ Văn Hà cho biết thêm.

Bài và ảnh: Đồng Thành