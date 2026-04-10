Đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã chỉ rõ những mặt hạn chế, trong đó, một số cấp ủy, UBND xã, phường chưa thực sự quyết liệt, quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; công tác quản lý đất đai tại nhiều địa phường còn lỏng lẻo... Từ thực trạng trên, đồng chí yêu cầu kế hoạch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của UBND tỉnh phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể.

Sáng 10/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tiến độ thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Còn nhiều tồn tại trong làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, theo Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA, ngày 29/3/2025, tổng số thửa đất của tỉnh Thanh Hóa trên phần mềm VNLIS của Bộ NN&MT tính đến ngày 25/3/2026 là 1.121.444 thửa đất; tổng số thửa đất nhóm 1 “đúng - đủ - sạch - sống” là 55.807 thửa, đạt 4,98%.

Sau 1 tuần thực hiện Chiến dịch 30 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo kế hoạch của UBND tỉnh, tính từ ngày 2/4/2026 đến 14 giờ ngày 9/4/2026, tổng số thửa đất của tỉnh Thanh Hóa trên phần mềm VNLIS là 1.105.237 thửa, số lượng thửa đất nhóm 1 là 143.191 thửa, đạt tỷ lệ 12,96%.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở NN&MT, quá trình làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đơn cử như, trên phần mềm đang ghi nhận nhiều thửa đất trùng thông tin về dữ liệu thuộc tính, dẫn đến số lượng thửa đất tại nhóm 2 chưa sát với thực tế; số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây được cấp trên nền bản đồ cũ đo vẽ từ những năm 1993, 1994 chưa được cấp đổi lại còn nhiều, dẫn đến chưa tạo lập được dữ liệu không gian để cập nhật lên nhóm 1. Đặc biệt, vẫn còn nhiều thửa đất sai dữ liệu thuộc tính (sai số tờ, số thửa, địa chỉ đất...) nên không thể khớp nối với dữ liệu không gian để đưa lên nhóm 1...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ thêm kết quả đạt được, cũng như thực trạng, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thửa đất nhóm 1 “đúng - đủ - sạch - sống” ở một số địa phương đạt thấp so với yêu cầu.

Làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Kết quả làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực sau thời gian ngắn phát động Chiến dịch. Nhiều xã, phường đã nỗ lực, cố gắng; các cơ quan, đơn vị cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh biểu dương những xã, phường đã tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tốt như các xã Thiệu Toán, Thiệu Quang, Thiệu Tiến, Thạch Quảng, phường Sầm Sơn...; đồng thời lưu ý các địa phương có kết quả thực hiện chưa cao cần tiếp tục tập trung triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: Một số cấp ủy, UBND xã, phường chưa thực sự quyết liệt, quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; công tác quản lý đất đai tại nhiều địa phường còn lỏng lẻo...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các kế hoạch của Trung ương về làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng chí lưu ý: kế hoạch của UBND tỉnh phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể.

Đồng chí giao Sở NN&MT phối hợp với Công an tỉnh, VNPT Thanh Hóa tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương về chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh bố trí nhân lực, phối hợp với các xã, phường đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng giao Sở NN&MT phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh định kỳ làm việc với Bộ Công an cập nhật dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Đồng thời khẩn trương tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đối với các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sát với yêu cầu của tỉnh và thực tiễn tại địa phương. Kịp thời phối hợp với Sở NN&MT, VNPT Thanh Hóa để được hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Đảng ủy, các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường tăng cường chỉ đạo, tạo điều kiện để các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai.

Đối với Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp với các sở, ngành, xã, phường, đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. VNPT Thanh Hóa xây dựng và duy trì hệ thống “Đường dây nóng”, phối hợp với đơn vị chức năng để hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, vì vậy, các sở, ngành, đơn vị chức năng, các địa phương phải tập trung vào cuộc, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao để đạt mục tiêu, kế hoạch đã được Trung ương và tỉnh đề ra.

Phong Sắc