Làng chài Thủy Long ngày mới

Trong ngôi nhà khang trang được xây dựng trên diện tích đất do xã Thọ Xương trước kia (nay là xã Lam Sơn) cấp và hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng, ông Nguyễn Văn Chiến ở làng chài Thủy Long vẫn không giấu được niềm xúc động khi nhớ lại ngày gia đình rời con thuyền nhỏ lênh đênh nơi sông nước để lên bờ lập nghiệp. 18 năm trôi qua, nhưng với ông, đó không chỉ là thay đổi nơi ở mà là bước ngoặt giúp gia đình có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang) kể về cuộc sống đổi thay của gia đình sau khi được cấp đất lên bờ.

Ông Chiến chia sẻ: “Để giúp bà con sinh sống trên sông an cư, gia đình tôi là một trong 34 hộ được cấp đất làm nhà trong thời gian đó. Không thể kể hết được niềm hạnh phúc khi chuyển từ cuộc sống nơi sông nước đối mặt với muôn vàn khó khăn, nay được sống trong ngôi nhà kiên cố. Đây là động lực để mọi người luôn nỗ lực phấn đấu, tìm kiếm những công việc phù hợp ổn định cuộc sống".

Nhớ về quãng thời gian trước, ông Chiến kể rằng, cuộc sống của gia đình ông với 5 thành viên luôn gắn chặt với chiếc ghe dài 10m, rộng 2,2m, suốt ngày lênh đênh nơi sông nước. Khi ấy, thu nhập chủ yếu của gia đình cũng trông chờ vào đánh bắt tôm, cá trên sông nên bấp bênh. Những ngày thời tiết thuận lợi, gia đình còn có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, tuy nhiên những hôm mưa bão, vợ chồng ông luôn sống trong cảnh nơm nớp lo âu. Không chỉ lo cho cuộc sống mưu sinh mà còn lo con thuyền, tài sản lớn nhất của gia đình bị hư hỏng thì mất sinh kế. Khi được chính quyền địa phương quan tâm cấp đất lên bờ để ổn định cuộc sống, vợ chồng ông luôn động viên nhau cố gắng, làm việc chăm chỉ để tích cóp và vay mượn người thân xây dựng được ngôi nhà kiên cố, cũng như chăm lo cho các con được đến trường.

“Bao nhiêu năm gắn bó với sông nước, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên thế hệ cha ông chúng tôi không thể lo được cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, thất học luôn đi kèm với nghèo đói, cứ đeo bám người dân làng chài bao đời nay. Khi được tạo điều kiện lên bờ an cư, gia đình tôi luôn động viên các con phải cố gắng học tập tốt để sau này có công việc ổn định, không còn vất vả như bố mẹ nữa”, ông Chiến bộc bạch.

Từ suy nghĩ đó, vợ chồng ông luôn nỗ lực trong cuộc sống và động viên các con học tập. Hàng ngày, ông Chiến làm thợ hồ, còn bà Vẽ - vợ ông Chiến buôn bán nên cuộc sống cũng dần ổn định. Để không phụ lòng bố mẹ, các con ông luôn nỗ lực học tập tốt và điều vợ chồng ông phấn khởi nhất là cả 3 người con đã tốt nghiệp các trường cao đẳng và có công việc ổn định.

Cũng được cấp đất lên bờ cùng thời gian với gia đình ông Chiến, cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Văn Dũng đã có sự thay đổi tích cực. Ông Dũng chia sẻ: “Ngày biết tin được cấp đất, vợ chồng tôi phấn khởi lắm vì với cuộc sống trước kia luôn trong tình trạng ăn ngày nay, lo ngày mai nên mua được đất là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng với số tiền tích góp, gia đình tôi xây dựng được ngôi nhà kinh phí hơn 100 triệu đồng với diện tích 80m2. Từ hộ nghèo, đến nay gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định hơn".

Có nơi ở ổn định, vợ chồng ông Dũng càng yên tâm lao động sản xuất. Ngoài việc làm thợ phụ hồ, những lúc rảnh rỗi, ông xuống thuyền kéo lưới, tăng thêm thu nhập. Vợ chồng ông luôn bảo ban nhau làm ăn, hướng dẫn các con làm nghề sơn. Nhờ chăm chỉ làm ăn, con trai ông đã xây dựng gia đình, mua được đất và có cuộc sống ổn định bên cạnh bố mẹ.

Ông Mã Văn Chúc, bí thư chi bộ thôn 8, cho biết: “Làng chài Thủy Long được hình thành từ năm 1945 với tên gọi ban đầu là Vụng Sung, hay còn gọi là làng Vạn Chài. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về ổn định cuộc sống của bà con sinh sống trên sông, 100% hộ dân của làng chài đã được cấp đất ở, làm nhà, ổn định cuộc sống từ năm 2008. Hiện, thôn 8 có gần 400 hộ, trong đó làng chài Thủy Long có 108 hộ với 100% đồng bào theo đạo công giáo. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và ý chí vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ dân đã chủ động tìm kiếm những công việc phù hợp, như: buôn bán dịch vụ, phát triển chăn nuôi, làm thợ xây, cũng có nhà cho con em đi làm ở các công ty, nhà máy để tạo thu nhập, ổn định cuộc sống".

Đến nay, 100% hộ dân làng chài có nhà ở kiên cố, trong đó nhiều nhà xây dựng cao tầng. 100% trẻ em ở làng chài đã được đến lớp đúng độ tuổi, nhiều em đã tốt nghiệp cao đẳng và có cuộc sống ổn định. Cuộc sống người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày, kinh tế ngày càng phát triển, các hộ dân đều có ý thức trong việc đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đồng thời luôn có ý thức xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Bài và ảnh: Trung Hiếu