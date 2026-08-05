Thanh Hóa khẩn trương đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai theo tiêu chí mới

Tỉnh Thanh Hóa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành việc đồng bộ, cập nhật trên 1 triệu thửa đất từ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) trước ngày 20/8/2026.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hồ Vương tiếp nhận hồ sơ đất đai của công dân.

Thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường), tính đến ngày 30/7/2026, toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” (Nhóm 1) trên phần mềm VNPT iLIS đối với 1.316.303/1.121.444 thửa đất, đạt tỷ lệ 117,38%, vượt chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an.

Đối với việc đồng bộ, cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai địa phương lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS), toàn tỉnh đã làm giàu, làm sạch dữ liệu nhóm 1 trên phần mềm VNLIS là 1.235.905/1.394.334 thửa, đạt tỷ lệ 88.64%, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 20 bậc so với thời điểm ngày 26/3/2026).

Cán bộ, công chức Phòng Kinh tế xã Hoằng Lộc thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Ngày 18/7/2026, Cục chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã công văn hướng dẫn giải pháp kỹ thuật đồng bộ dữ liệu đất đai tại địa phương lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo tiêu chí mới. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện làm sạch dữ liệu theo tiêu chí mới.

Tính đến 15h ngày 5/8/2026, tổng số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” (nhóm 1) trên phần mềm VNPT iLIS là 939.742/1.121.444 thửa, đạt tỷ lệ 83,8%.

Toàn tỉnh đã đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS) theo tiêu chí mới “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung” được 138.052 thửa đất. Trong đó, xã An Nông đã đồng bộ thành công 32.414 thửa đất; dữ liệu của các xã: Mường Chanh, Hợp Tiến, Hà Long, Ba Đình, Hậu Lộc, Tân Ninh, Trung Hạ và Nam Xuân... đã được đẩy lên hệ thống VNLIS, tuy nhiên hiện vẫn đang ở trạng thái chờ đồng bộ.

Cũng trong ngày 5/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện việc đồng bộ, cập nhật dữ liệu đất đai theo tiêu chí mới; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị và phân bổ chỉ tiêu hoàn thành theo từng ngày nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Việt Hương