Thanh Hóa nhận giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm thành tựu đất nước

Tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tỉnh Thanh Hóa là một trong 15 địa phương được trao giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu”, cùng với 15 ban, bộ, ngành Trung ương và 20 doanh nghiệp tiêu biểu, được lựa chọn từ hơn 230 không gian trưng bày.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan không gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa tại triển lãm.

Tối 15/9, Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tại Lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” cho các đơn vị tham gia triển lãm, trong đó có 15 ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 15 tỉnh, thành phố và 20 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Thanh Hóa là 1 trong 15 địa phương được trao giải thưởng này.

Giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” được Ban Tổ chức trao tặng nhằm vinh danh những đơn vị có đóng góp nổi bật trong thiết kế, dàn dựng và tổ chức trưng bày, giới thiệu thành tựu của đất nước nói chung, của ngành, địa phương, đơn vị nói riêng. Đây vừa là sự ghi nhận thành tích vừa là nguồn động viên, khích lệ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đầu tư nâng cao chất lượng thiết kế, nội dung và hình thức trưng bày.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chụp ảnh lưu niệm trước không gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 28/8 - 15/9, không gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa tại Triển lãm thành tựu đất nước luôn thu hút đông đảo khách tham quan ở mọi độ tuổi.

Với chủ đề “Thanh Hóa - Khát vọng thịnh vượng”, khu trưng bày của tỉnh có diện tích 336m2, được thiết kế thành 3 khu vực chính, gồm: “Tự hào xứ Thanh”, “Thanh Hóa - Miền hậu phương anh hùng” và “Khát vọng thịnh vượng”; thể hiện hành trình quá khứ - hiện tại - tương lai.

Đây là một bức tranh toàn cảnh sống động, chân thực, chứa đựng những cảm xúc từ quá khứ hào hùng với truyền thống “địa linh nhân kiệt”, “phên dậu phương Nam”, đến hiện tại với những thành tựu rực rỡ trong công cuộc đổi mới nhằm phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, chung sức, đồng lòng hiện thực hóa “khát vọng thịnh vượng”, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các không gian kết nối mở, liền mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trải nghiệm; truyền tải hình ảnh đầy đủ nhất, sống động nhất về lịch sử 80 năm tỉnh Thanh Hóa cùng với Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước.

Thanh Hóa là một trong 15 địa phương nhận giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu”.

Đặc biệt, không gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa còn gây ấn tượng khi ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, mang lại những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho công chúng, như: thực tế ảo VR, trình chiếu Holofan 3D, tương tác Metaverse 360, chụp ảnh AI, tương tác cùng Robot Sabot tích hợp AI... Qua đó, lịch sử và văn hóa trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn đối với công chúng tham quan.

Đông đảo du khách thích thú trải nghiệm công nghệ tại gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Lê Văn Nam cho biết, không gian triển lãm của tỉnh Thanh Hóa có sự kết hợp giữa trưng bày trực quan và công nghệ số hiện đại giúp người dân dễ dàng tương tác, tiếp cận, tìm hiểu về lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa của xứ Thanh, cũng như nắm bắt được tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay của tỉnh Thanh Hóa.

Khu trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu và nghề thủ công truyền thống của Thanh Hóa cũng thu hút đông đảo khách tham quan. Mỗi sản phẩm đều được gắn mã QR tra cứu nhanh thông tin, tạo thuận tiện trong tìm hiểu và kết nối, góp phần quảng bá thương hiệu địa phương, mở rộng cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Cùng với đó, những màn trình diễn hát chèo, hát xẩm, múa dân tộc... đã mang đến không gian văn hóa đặc sắc, tôn vinh bản sắc xứ Thanh trong dòng chảy hội nhập.

Không gian trưng bày “Thanh Hóa - Khát vọng thịnh vượng” thu hút đông đảo Nhân dân tới tham quan.

Với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ, không gian trưng bày của Thanh Hóa tại triển lãm lần này không chỉ mang đến góc nhìn toàn diện về chặng đường phát triển 80 năm qua, mà còn để lại ấn tượng về một Thanh Hóa giàu bản sắc, năng động và khát vọng thịnh vượng trong kỷ nguyên số.

Ở nhóm các tỉnh, thành phố, 15 giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” được trao cho TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Mai Ngân (Trung tâm Triển lãm Thanh Hoá)