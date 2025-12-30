Quyết tâm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn đang cản trở phát triển

Quyết tâm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn đang cản trở phát triển

"Tinh thần là vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng cũng vừa tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tránh việc để lãng phí tài nguyên, nguồn lực của xã hội do vướng mắc về mặt pháp lý" - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Sáng 30/12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo. Ảnh: VGP

Quyết sách có tính đột phá

Tại hội nghị, Bộ Tài chính đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 751 và phổ biến Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Thực hiện Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Quyết định số 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã rà soát, tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị báo cáo Đề án rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Theo đó, cả nước ghi nhận có 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô là 153.000 ha, tổng mức đầu tư là 2,46 triệu tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 265 cho phép mở rộng việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự và được xác định thời điểm sai phạm, vi phạm trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trước ngày Nghị quyết số 265 được ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trình bày báo cáo. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/ QH15 của Quốc hội; kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và triển khai Nghị quyết số 257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình giai đoạn 2026-2035.

Nghị quyết số 170 gồm 10 điều, quy định 4 nhóm chính sách trọng tâm, nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với những dự án, đất đai đã được chỉ ra cụ thể trong kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án có hiệu lực pháp luật trong danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết tại 3 địa phương nêu trên.

Cũng tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí theo Kế hoạch thanh tra số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Khơi thông nguồn lực cho phát triển

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc quán triệt và triển khai các nghị quyết của Quốc hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn đang cản trở phát triển, nhất là các dự án, đất đai tồn đọng, kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Thủ tướng khẳng định, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội là quyết sách có tính đột phá, cho phép áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý các dự án, đất đai đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án nhưng còn vướng mắc trong thực tiễn. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương mạnh dạn, chủ động tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, nhưng phải làm đúng thẩm quyền, đúng quy định, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án; tiếp tục rà soát khó khăn của các dự án khác, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết và giải quyết theo thẩm quyền. Các ngành, địa phương cũng phải chủ động rà soát để xử lý theo thẩm quyền đối với 4 nhóm chính sách trọng tâm trong Nghị quyết 170.

Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của những năm tiếp theo là 2 con số; tạo không gian, dư địa cho phát triển và tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai của Nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp.

Nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, Thủ tướng Chính phủ quán triệt tinh thần tiếp tục vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần. Phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để giải quyết dứt điểm các khó khăn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, trình Chính phủ quyết định hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị quyết số 170; phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung còn vướng mắc, chưa rõ, chưa cụ thể.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ rà soát, tổng hợp, trình Chính phủ ban hành danh mục dự án có liên quan đến đất đai đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 170.

Đối với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị căn cứ tình hình thực tế chủ động rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, chủ động thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với các cơ quan của Đảng, Quốc hội và các cơ quan tư pháp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục quan tâm, phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt Kết luận số 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170 của Quốc hội. Đặc biệt là trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các cái vụ việc, vụ án có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ quán triệt tinh thần là quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động phải quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy, làm việc nào dứt điểm việc đấy. Bên cạnh đó, phải phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả; thường xuyên giám sát, kiểm tra.

Về Nghị quyết số 257 của Quốc hội, Thủ tướng yêu cầu triển khai để không trùng đối tượng, không trùng phạm vi. Các bộ tiếp tục phân cấp, phân quyền, phân bổ kinh phí cho các địa phương chủ động thực hiện các chương trình.

Trong quá trình triển khai, phải tránh dàn trải, ưu tiên đầu tư cho khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phân bổ vốn theo nguyên tắc Trung ương giao tổng vốn, địa phương quyết định nội dung đầu tư cụ thể. Phải minh bạch, khách quan dựa trên việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống giám sát đánh giá liên thông, tăng cường giám sát cộng đồng.

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt nhận thức của cả hệ thống chính trị, người dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước, tính nhân văn của chương trình và phát huy tính tự chủ, tự lực, tự cường của các chủ thể liên quan. Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng vùng, từng địa phương.

Song song với nguồn lực của Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương huy động các nguồn lực ngoài xã hội, nguồn lực của doanh nghiệp để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện chương trình theo tinh thần: Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm và gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành và đặc biệt là người đứng đầu. Tập trung xây dựng các mô hình bền vững, tăng trưởng xanh và liên kết giá trị. Tập trung thay đổi tư duy, nâng cao cái nhận thức, động viên khích lệ để người dân tự tin thoát nghèo, thi đua làm giàu, sản xuất xanh, bền vững.

Minh Hiếu