HĐND xã Nga An thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Chiều ngày 30/12, HĐND xã Nga An tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Năm 2025, xã Nga An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 1.437,634 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 70,13 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách xã 176,614 tỷ đồng, đạt 148,5% dự toán tỉnh giao; giá trị xuất khẩu đạt 1 triệu USD, vượt chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Đản ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga An Vũ Văn Hùng phát biểu tại kỳ họp.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, bảo đảm sản xuất ổn định trong điều kiện khó khăn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, toàn xã có 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 sản phẩm OCOP (5 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 3 sao).

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đáng ghi nhận. Trong năm, xã đã giảm 49 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho 309 lao động, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,7%; 24/27 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 91%, góp phần tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội nghị biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND xã Nga An đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, các ban HĐND xã trình kỳ họp. Đồng thời, đề ra 26 chỉ tiêu cụ thể, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại kỳ họp, HĐND xã Nga An đã biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Nguyễn Sơn (CTV)