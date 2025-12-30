Phát huy “sức mạnh mềm” của đối ngoại Nhân dân

Sáng 30/12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu bộ Ngoại giao (ảnh chụp màn hình).

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Hội nghị kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan tham dự hội nghị.

Công tác đối ngoại Nhân dân năm 2025 tiếp tục giữ vai trò là một trụ cột đối ngoại quan trọng, hỗ trợ thiết thực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường quốc tế hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại Nhân dân đã phát huy hiệu quả “sức mạnh mềm”, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, trách nhiệm và hội nhập tích cực trong bức tranh tổng thể đối ngoại của đất nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Công tác đối ngoại Nhân dân năm qua có bước chuyển mạnh, nổi bật là các hoạt động giao lưu mang ý nghĩa chính trị cao như “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” và vận động ủng hộ Nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, với số tiền ủng hộ 656,7 tỷ đồng; đồng thời tham gia ngày càng thực chất vào các cơ chế, diễn đàn đa phương, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững.

Thời gian tới, đối ngoại Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Thảo luận tại hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như vai trò chủ động của một số tổ chức Nhân dân còn chưa rõ nét; cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin trong nghiên cứu, tham mưu về đối ngoại Nhân dân chưa thực sự thường xuyên.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (ảnh chụp màn hình)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư biểu dương MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành, địa phương về những thành tích, kết quả công tác đối ngoại Nhân dân đã đạt được trong năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ vừa qua.

Thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước; quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại, nâng cao nhận thức về vai trò đối ngoại Nhân dân. Phát huy vai trò MTTQ trong định hướng, tổ chức thực hiện; kịp thời cụ thể hóa quy định, đơn giản hóa thủ tục, tăng phân cấp gắn với trách nhiệm.

Cùng với đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả hợp tác phi chính phủ, ưu tiên các lĩnh vực đào tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh.

Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, dự báo, đổi mới thông tin đối ngoại, ứng dụng công nghệ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Bộ Ngoại giao được giao chủ trì sơ kết Chỉ thị 12, tham mưu xây dựng Chiến lược đối ngoại Nhân dân tầm nhìn đến năm 2045 để định hướng triển khai thực hiện bài bản, sáng tạo, tích cực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Hải Đăng