Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án

Sáng 30/12, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2025, triển khai công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều biến động, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và hệ thống cơ quan THADS 1 cấp chính thức đi vào hoạt động, khối lượng công việc tăng cao, đặc biệt số thụ lý mới về tiền tại Thanh Hóa tăng trên 864,057 tỷ đồng (tăng 47,24% so với năm 2024), số phải thi hành tăng 1.142 việc, tăng trên 1.119,5 tỷ đồng, THADS tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ đó, kết quả thi hành án về tiền đạt nhiều đột phá, toàn tỉnh thi hành xong trên 1.605,52 tỷ đồng, tăng 74,91% (tăng trên 687,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Đây là kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, đồng thời là năm thứ tám liên tiếp THADS tỉnh Thanh Hóa vượt cả hai chỉ tiêu về việc và tiền do Cục Quản lý THADS giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS Trần Thị Phương Hoa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường biểu dương và đánh những kết quả mà THADS tỉnh đã đạt được trong năm 2025.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS Trần Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị THADS tỉnh Thanh Hóa tổ chức quán triệt, triển khai Luật THADS số 106 một cách nghiêm túc, bài bản và đồng bộ; chú trọng làm rõ những điểm mới, tinh thần mới của Luật, bảo đảm mỗi cán bộ, công chức THADS hiểu đúng, làm đúng và vận dụng linh hoạt trong thực tiễn.

Tiếp tục rà soát, đề xuất nhằm hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ để triển khai thực hiện đồng bộ trên thực tiễn; tổng hợp kiến nghị các bất cập, vướng mắc, sự thiếu thống nhất trong các quy định pháp luật, những hạn chế vi phạm phổ biến trong công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính để có kiến nghị Cục Quản lý THADS tham mưu Bộ Tư pháp về xây dựng thể chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành, bảo đảm thống nhất, thông suốt, rõ trách nhiệm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đảm bảo chất lượng và nâng cao tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền theo từng tháng, từng quý, coi đây là thước đo quan trọng đối với hiệu quả của Luật mới và mô hình tổ chức mới.

Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, nhất là công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và những khâu nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, sai phạm như: quản lý tài chính, thu, chi tiền thi hành án... Xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và tổ chức THADS; coi đây là công cụ quan trọng để hiện thực hóa các nguyên tặc công khai, minh bạch, hiệu quả mà Luật THADS số 106/2025/QH15 đã đặt ra...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp và đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Quốc Hương