Năm 2025, xã Yên Trường có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Sáng 30/12, HĐND xã Yên Trường, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026; xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đồng chí Trịnh Văn Thể, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ kọp.

Năm 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Trường đã đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nỗ lực vươn lên, có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 8,96%; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 79,74 triệu đồng; tăng thu ngân sách 128,8%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. An sinh xã hội được bảo đảm; văn hóa, thể thao sôi động; kỷ cương hành chính, chuyển đổi số được tăng cường; an ninh, trật tự giữ vững.

Chủ tọa HĐND xã điều hành kỳ họp.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2026 xã Yên Trường đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, 9 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh. Phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10,88% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 86,03 triệu đồng trở lên... Đặc biệt, năm 2026, xã tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm xã Yên trường (11/12/1961 - 11/12/2026), nhằm phát huy truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã nghe Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và thống nhất thông qua các tờ trình của UBND xã, gồm: Tờ trình đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu - chi ngân sách địa phương năm 2026; tờ trình đề nghị phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2026; tờ trình đề nghị phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Yên Trường; tờ trình đề nghị phân bổ biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã Yên Trường.

Chủ tịch UBND xã giải trình một số nội dung liên quan.

Các đại biểu đã được nghe Chủ tịch UBND xã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu và cử tri trong xã quan tâm và thông qua các nghị quyết quan trọng.

Lê Hà