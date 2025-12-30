Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tư vấn, phản biện xã hội

Sáng 30/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029; tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ (KHCN) tiêu biểu.

Năm 2025, Liên hiệp hội đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Toàn hệ thống hiện có 31 hội thành viên, 4 trung tâm KHCN và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật trực thuộc, 5 đơn vị liên kết với gần 23.900 cán bộ, hội viên.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Trong năm, Liên hiệp hội đã hoàn thành 10/10 nhiệm vụ phản biện theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Nhiều báo cáo phản biện được đánh giá cao, góp phần hoàn thiện các đề án, chương trình, chính sách quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, các hoạt động KHCN, thông tin và phổ biến kiến thức được đẩy mạnh với nhiều hình thức đổi mới. Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tổ chức hàng chục hội thảo, lớp tập huấn, diễn đàn khoa học; triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Phong trào sáng tạo kỹ thuật tiếp tục được lan tỏa sâu rộng thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Nhiều công trình, giải pháp khoa học - công nghệ của tỉnh đạt giải cao ở cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế, khẳng định tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2025, Liên hiệp hội đã tôn vinh 19 trí thức KHCN tiêu biểu; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo, tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, hội nghị thống nhất miễn nhiệm 6 Ủy viên BCH do sắp xếp tổ chức bộ máy, thay đổi vị trí công tác, nghỉ chế độ hoặc sáp nhập tổ chức hội. Đồng thời, Ban Chấp hành biểu quyết bổ sung 5 Ủy viên BCH là đại diện lãnh đạo các hội, tổ chức chính trị - xã hội liên quan, bảo đảm cơ cấu, tính kế thừa và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp hội trao giấy chứng nhận và tuyên dương 19 trí thức Khoa học và công nghệ xuất sắc năm 2025.

Nhân dịp này, Liên hiệp hội đã trao giấy chứng nhận và tuyên dương 19 trí thức KHCN xuất sắc năm 2025; trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

