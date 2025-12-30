Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được thực hiện nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 27 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-MTTW-BTT về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những dấu hiệu hoặc vi phạm quy định của pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời. Góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Yêu cầu đặt ra là: Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Khi phát hiện những vi phạm phải thông tin kịp thời đến Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét giải quyết. Không tự ý xử lý vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của mình.

Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lắp địa bàn với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng kiểm tra: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đối tượng giám sát: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát công tác bầu cử đối với Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Thường trực Hội đồng Nhân dân, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hình thức kiểm tra, giám sát: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương, đơn vị.

Dự kiến chia làm 2 đợt kiểm tra, giám sát; mỗi đoàn kiểm tra, giám sát tại 1-3 tỉnh, thành phố. Trong trường hợp không tổ chức đoàn giám sát thì giám sát thông qua hình thức nghiên cứu, xem xét báo cáo.

Quy trình thực hiện giám sát theo đoàn được thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 403; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 04/TT-MTTW-BTT ngày 4/11/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cử cán bộ tham gia phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bầu cử với các đoàn kiểm tra, giám sát bầu cử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia khi có đề nghị. Cán bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát trực tiếp tại địa điểm tham gia bỏ phiếu.

Kiểm tra, giám sát đợt 1 thời gian từ ngày 11/12/2025 đến ngày 8/2/2026. Nội dung: giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương (thời gian thực hiện từ ngày thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia (25/6/2025) đến ngày kết thúc cuộc bầu cử).

Kiểm tra việc hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (thời gian thực hiện từ ngày 1/12/2025 đến 10/12/2025); kiểm tra việc hiệp thương thỏa thuận về danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (Thời gian thực hiện từ ngày 2/2/2026 đến 3/2/2026).

Kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử (thời gian thực hiện: từ ngày 17/12/2025 đến 17 giờ 00 ngày 1/2/2026).

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử (thời gian thực hiện từ ngày 4/2/2026 đến 8/2/2026). Giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử (từ khi triển khai, tổ chức bầu cử).

Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử (Thời gian thực hiện: từ ngày thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia (25/6/2025) đến thời điểm kiểm tra, giám sát).

Nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể thực hiện theo Thông tri số 04/TT-MTTW-BTT ngày 04/11/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Kiểm tra, giám sát đợt 2 thời gian từ ngày 9/2 đến 15/3/2026Nội dung: Giám sát hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương (thời gian thực hiện từ ngày thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia (25/6/2025) đến ngày kết thúc cuộc bầu cử).

Giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri (thời gian thực hiện từ ngày 3/2/2026 đến ngày 15/3/2026).

Giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử (thời gian thực hiện từ ngày 22/2/2026 đến ngày 15/3/2026).

Kiểm tra việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử (thời gian thực hiện từ ngày 9/2/2026 đến ngày 20/2/2026).

Kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri (thời gian thực hiện từ ngày 27/2/2026 đến trước 7 giờ 00 ngày 14/3/2026).

Giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng (thời gian thực hiện từ ngày 27/2/2026 đến trước 7 giờ 00 ngày 14/3/2026).

Giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử (thời gian thực hiện từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử).Giám sát trong ngày tổ chức bầu cử (thời gian thực hiện ngày 15/3/2026).

Nội dung: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương; giám sát việc thực hiện Thông tư số 21/2025/TT-BNV, ngày 12/10/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các Tổ bầu cử; tập trung các nội dung cụ thể như: Việc bố trí khu vực bỏ phiếu; việc tổ chức phân công nhiệm vụ của Tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử; việc sử dụng Thẻ cử tri (theo mẫu quy định); việc chấp hành nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; không bỏ phiếu hộ người khác; việc đóng dấu “Đã bỏ phiếu” của Tổ bầu cử vào thẻ cử tri đối với cử tri đã bỏ phiếu; việc mở hòm phiếu và kiểm phiếu, chứng kiến việc kiểm phiếu; việc ghi biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử... Kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử (thời gian thực hiện từ ngày thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia (25/6/2025) đến ngày kết thúc cuộc bầu cử).

Nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể thực hiện theo Thông tri số 04/TT-MTTW-BTT ngày 04/11/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phúc Hằng - TTXVN

