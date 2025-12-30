Hotline: 0822.173.636   |

Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 30/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra đúng ngày 6/1/2026, bảo đảm chu đáo, kỹ lưỡng, an toàn, tiết kiệm.

Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Một phiên khai mạc kỳ họp của Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã gần kề, do đó mọi công tác chuẩn bị phải hết sức khẩn trương, trang trọng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kịch bản truyền thông cả trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; qua đó, làm nổi bật hình ảnh Quốc hội là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, mọi công tác hậu cần phải sẵn sàng, đặc biệt phải có phương án dự phòng các tình huống đột xuất xảy ra.

Tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã báo cáo tổng hợp, cập nhật công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Các đại biểu tập trung thảo luận về phương án tổ chức, kịch bản điều hành, công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, nghi lễ..., bảo đảm tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam kể từ dấu mốc cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 bầu ra Quốc hội khóa I; ghi nhận những đóng góp, thành tựu và bài học kinh nghiệm rút ra trong chặng đường 80 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa qua các giai đoạn cách mạng của dân tộc./.

Theo TTXVN

Các ban Đảng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Các ban Đảng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025,...
10 dấu ấn nổi bật của tỉnh Thanh Hóa năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2025 khép lại, ghi dấu một chặng đường đầy bản lĩnh và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, “vùng đất địa linh nhân kiệt” không chỉ giữ vững nhịp độ tăng trưởng mà còn tạo...
