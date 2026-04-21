Thanh Hóa nắng nóng trước khi đón không khí lạnh vào ngày 23/4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4 khu vực Thanh Hóa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C; từ ngày 23/4 nắng nóng kết thúc, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C.

Ảnh minh họa.

Hiện nay (21/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 28-31 độ C.

Dự báo, khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 1,5-2,5m.

Từ chiều tối ngày 22/4 đến ngày 23/4, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Trước khi đón không khí lạnh, ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Ngày 22/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

NM