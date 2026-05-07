Thanh Hóa mưa dông mạnh từ chiều và tối nay, cảnh báo lốc sét và mưa đá

(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ chiều nay (7/5), khu vực tỉnh Thanh Hóa mưa dông, có nơi mưa to trên 100mm. Trước khi chuyển mưa, Bắc Bộ vẫn duy trì tiết trời nắng ráo trong sáng và trưa nay.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối ngày 07/5 đến ngày 08/5 khu vực Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa ngày 7/5: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: Cấp 1.

Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm đến tính mạng con người, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

