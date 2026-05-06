Chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển

Ngày 6/5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có công văn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Ảnh minh họa.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 7/5 đến ngày 8/5/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Thực hiện Công văn số 14/BCĐ-BNNMT ngày 6/5/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; để chủ động ứng phó, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, không khí lạnh, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đối với gió mạnh trên biển: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị liên quan và Nhân dân biết, để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM