Thanh Hóa đón lễ 30/4 - 1/5: Rộn ràng, đầy sắc màu

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển. 51 năm trôi qua, ký ức hào hùng ấy vẫn luôn được các thế hệ người Việt Nam trân trọng, gìn giữ và tiếp nối.

Khách sạn tại phường Sầm Sơn trang trí rực rỡ để đón du khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Những ngày cuối tháng tư này, trên các tuyến phố chính của tỉnh Thanh Hóa lại khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ và đầy sức sống, tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động không chỉ đơn thuần tạo nên cảnh quan đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên từng con đường, những dải băng rôn, pano, áp phích được trang trí đồng bộ, tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi hướng tới dịp lễ 30/4 - 1/5. Những khẩu hiệu mang thông điệp ý nghĩa về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển được treo trang trọng. Không khí rộn ràng của những ngày lễ lớn còn lan tỏa trong từng gia đình, từng khu dân cư. Người dân tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, thân thiện. Tất cả góp phần tái hiện một không gian vừa trang nghiêm, vừa sôi động, thể hiện niềm tự hào sâu sắc của người dân xứ Thanh trước dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc.

Nhân dịp này, nhiều trường học trên địa bàn cũng tổ chức các chương trình ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cho học sinh. Tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Nobel School Thanh Hóa, buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 4 với chủ đề “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” đã diễn ra trang nghiêm, xúc động. Thông qua những câu chuyện lịch sử, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, các em học sinh không chỉ hiểu thêm về quá khứ hào hùng mà còn biết trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Những ánh mắt chăm chú, những tràng vỗ tay vang lên sau mỗi tiết mục của các em cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của giáo dục lịch sử trong môi trường học đường.

Ở lứa tuổi mầm non, tinh thần chào mừng ngày lễ lớn cũng được thể hiện theo cách riêng đầy sinh động. Tại Trường Mầm non Vietkids Thanh Hóa, Ngày hội thể thao “Hội khỏe măng non - Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam 30/4” đã mang đến không khí sôi nổi và tràn ngập tiếng cười. Với phương châm “Khỏe để học tập - Khỏe để vui chơi”, các “vận động viên nhí” đã tham gia thi đấu hết mình, thể hiện sự nhanh nhẹn, dẻo dai và tinh thần đoàn kết. Những nụ cười rạng rỡ, những bước chạy hồn nhiên trên sân trường không chỉ tạo nên một ngày hội đáng nhớ, mà còn là minh chứng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.

Tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh, không khí chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ càng trở nên nhộn nhịp. Ở Sầm Sơn, nhiều nhà hàng, khách sạn chủ động trang trí cờ đỏ sao vàng, chỉnh trang cơ sở vật chất để đón du khách. Những dãy phố ven biển khoác lên mình màu sắc tươi mới, sẵn sàng cho mùa du lịch hè sôi động. Việc kết hợp giữa không gian du lịch và yếu tố lễ hội đã tạo nên sức hút đặc biệt, vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa mang đến cho du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc về lịch sử và văn hóa dân tộc.

Song song với các hoạt động văn hóa, giáo dục, du lịch, thị trường dịch vụ tại Thanh Hóa cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhằm hưởng ứng dịp lễ 30/4 - 1/5 và kích cầu tiêu dùng, nhiều quán cà phê, cửa hàng kinh doanh đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Từ giảm giá, tặng quà đến các combo dịch vụ đặc biệt, tất cả đều hướng tới mục tiêu thu hút khách hàng và tạo thêm trải nghiệm mới mẻ trong dịp nghỉ lễ. Sự chủ động của các cơ sở kinh doanh không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương mà còn mang đến cho người dân và du khách nhiều lựa chọn phong phú.

Chị Nguyễn Thị Trang, chủ quán Bống Bang Cà phê ở phường Hạc Thành cho biết: "Dịp lễ 30/4 - 1/5 là một sự kiện rất ý nghĩa, vì vậy quán chúng tôi đã chủ động trang trí cờ đỏ sao vàng và một số tiểu cảnh mang màu sắc lịch sử vừa để tạo không khí gần gũi, vừa là điểm check-in cho khách. Chúng tôi xem đây là dịp để góp phần tạo nên không khí chung của cả nước trong ngày lễ lớn, để mỗi người khi ghé quán đều cảm nhận được sự rộn ràng và ý nghĩa đặc biệt của dịp lễ".

Giữa sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, giữa âm thanh rộn ràng của những ngày lễ hội, Thanh Hóa hiện lên với một diện mạo vừa truyền thống, vừa hiện đại. Đó là hình ảnh của một vùng đất giàu lịch sử, giàu bản sắc và đang không ngừng đổi mới, phát triển.

Bài và ảnh: Phương Đỗ