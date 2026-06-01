Thanh Hóa - Điểm sáng trong hợp tác và hội nhập quốc tế

Với tư duy đổi mới, chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tỉnh Thanh Hóa không chỉ tạo nên sức bật cho tăng trưởng kinh tế mà còn trở thành điểm sáng trong công tác hội nhập quốc tế của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Trong dòng chảy hội nhập sâu rộng của đất nước, Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương năng động, hấp dẫn về hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Những năm gần đây, công tác đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Hoạt động ngoại giao kinh tế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hàng năm, tỉnh tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế lớn nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách ưu đãi cũng như trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 35 dự án đầu tư trực tiếp, gồm 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 201,5 triệu USD và 29 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 9.611,2 tỷ đồng. UBND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 14 dự án lớn với tổng mức đầu tư gần 73.000 tỷ đồng. Đây là con số đầy ấn tượng, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với môi trường đầu tư của tỉnh. Trong bức tranh hội nhập ấy, Khu Kinh tế Nghi Sơn được xem là “đầu tàu” tăng trưởng và là trung tâm thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế. Với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cảng biển nước sâu thuận lợi, quỹ đất công nghiệp lớn cùng chính sách hỗ trợ thông thoáng, Khu Kinh tế Nghi Sơn đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu...

Ông Michael W. Savidge, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, cho biết: “Điều khiến doanh nghiệp quyết định lựa chọn Thanh Hóa không chỉ là vị trí chiến lược mà còn là tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính quyền thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo cảm giác an tâm cho nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình triển khai dự án”.

Những đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực điều hành và đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian qua. Song song với thu hút đầu tư, hoạt động thương mại quốc tế của tỉnh cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 304 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đến 68 quốc gia và vùng lãnh thổ với 55 chủng loại hàng hóa. Các thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Thanh Hóa trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, du lịch cũng trở thành điểm sáng trong quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh. Những điểm đến nổi tiếng như biển Sầm Sơn, Khu du lịch sinh thái Pù Luông hay Thành Nhà Hồ... ngày càng thu hút đông đảo du khách quốc tế. Việc quảng bá hình ảnh địa phương thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu du lịch Thanh Hóa trên trường quốc tế.

Một điểm nhấn quan trọng khác là công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được triển khai hiệu quả. Trong 5 tháng năm 2026, tỉnh tổ chức thành công hội nghị “Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030” và các tổ chức đã cam kết tài trợ hơn 5 triệu USD để triển khai các chương trình, dự án trong giai đoạn 2026-2030. Các chương trình, dự án tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống người dân ở nhiều địa phương. Tổ chức thành công Đoàn đại biểu của tỉnh sang thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2026-2030; đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào sang thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó, Thanh Hóa ngày càng trở thành điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế quan trọng. Tiêu biểu như các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; các chương trình kết nối doanh nghiệp và giáo dục với tỉnh Niigata (Nhật Bản). Những sự kiện này không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện và hội nhập.

Với quyết tâm đổi mới, tinh thần cầu thị và khát vọng phát triển, Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng cánh cửa hợp tác với bạn bè quốc tế, tạo dựng niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Những thành tựu đạt được hôm nay chính là nền tảng để tỉnh bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, khẳng định vai trò là điểm sáng trong hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bài và ảnh: Lê Hợi