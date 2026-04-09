Những ngành công nghiệp mới đang thành hình

Tỉnh Thanh Hóa vừa liên tiếp chấp thuận chủ trương, ký ghi nhớ triển khai nhiều dự án lớn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các khu công nghiệp (KCN). Không chỉ gia tăng quy mô đầu tư, nhiều dự án mới còn cho thấy xu hướng hình thành các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và tính lan tỏa cao hơn trong thời gian tới.

Phối cảnh Khu B, Khu C - Khu Công nghiệp Hà Long với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng đã được Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng ký cam kết ghi nhớ triển khai đầu tư.

Một trong những dự án mới đáng chú ý là Dự án KCN Dược phẩm công nghệ cao Việt Nam - Ấn Độ vừa được UBND tỉnh chấp thuận cho liên danh 3 nhà đầu tư gồm Công ty CP Tập đoàn Anh Phát và 2 nhà đầu tư đến từ Ấn Độ triển khai. Dự án này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp dược, thiết bị y tế và hoạt động nghiên cứu - phát triển tại Thanh Hóa.

Theo định hướng, dự án có quy mô giai đoạn 1 khoảng 142ha, với tổng vốn đầu tư gần 60 triệu USD. Không chỉ hướng tới thu hút các lĩnh vực sản xuất dược phẩm, vắc-xin, thiết bị y tế, dự án còn đặt mục tiêu hình thành các trung tâm nghiên cứu, phát triển thành phần dược phẩm, qua đó từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp dược công nghệ cao tại địa phương. Dự án có thể phát triển trên diện tích hơn 600ha ở các giai đoạn tiếp theo.

Ông Ramana Murthy, Giám đốc Công ty TNHH Sri Avantika Contractors - một trong hai liên doanh nhà đầu tư Ấn Độ tham gia dự án cho biết: "Việt Nam là một trong những thị trường dược phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực. Do đó, chúng tôi phát triển dự án không chỉ mang ý nghĩa đầu tư đơn thuần, mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một trung tâm sản xuất và nghiên cứu dược phẩm hiện đại, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của ngành dược, đồng thời mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu".

Danh mục các dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư tại KKTNS và các KCN thời gian gần đây cũng cho thấy sự xuất hiện nhiều ngành nghề mới, gắn với xu hướng công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Có thể kể đến Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại KCN Bỉm Sơn, với tổng vốn đầu tư 1.489 tỷ đồng; Dự án Nhà máy Basic Medical Việt Nam (giai đoạn 2) tại KCN Bỉm Sơn, tổng mức đầu tư 1.988 tỷ đồng, chuyên sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; Dự án hợp tác kinh doanh nhà máy tái chế nhựa PET từ chai nhựa phế liệu tại KKTNS, với tổng vốn đầu tư 790 tỷ đồng.

Song song với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhiều dự án ký kết ghi nhớ cũng được chủ đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai. Điển hình là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hà Long do Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng và Công ty CP Tập đoàn Tân Phục Hưng dự kiến triển khai, với định hướng thu hút nhiều ngành công nghệ cao.

Ông Ninh Văn Sức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng, cho biết: “Doanh nghiệp ký cam kết Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C - KCN Hà Long, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Ngay sau khi ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Quản lý KKTNS và các KCN tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng, để sớm triển khai dự án với mục tiêu khởi công xây dựng vào cuối quý I/2027. Cùng với quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, doanh nghiệp cũng sẽ chủ động triển khai song song công tác quảng bá tiềm năng, chính sách và cơ hội đầu tư, trên cơ sở hệ thống đối tác và dữ liệu nhà đầu tư sẵn có, kỳ vọng sớm thu hút thêm các dòng vốn thứ cấp có chất lượng".

Được biết, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Ban Quản lý KKTNS và các KCN đã tham mưu cho UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ cho các nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng gần 3 tỷ USD. Đây đều là những dự án được triển khai, ký kết ghi nhớ của các nhà đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm, trong đó có nhiều doanh nghiệp quốc tế đã hình thành hệ sinh thái đầu tư quy mô lớn.

Theo đại diện Ban Quản lý KKTNS và các KCN tỉnh, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án sớm đi vào triển khai thực tế. Trong đó, trọng tâm là rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giúp doanh nghiệp nhanh chóng huy động nguồn lực, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN. Song song với đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng sẽ được phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đáng chú ý, ban sẽ hỗ trợ tối đa về thủ tục để các nhà đầu tư thứ cấp có thể triển khai song song công tác xây dựng, lắp đặt dây chuyền, vận hành đồng bộ với thời gian hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện.

Bài và ảnh: Tùng Lâm