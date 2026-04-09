“Hút” vốn vào các khu công nghiệp trọng điểm

Trong tổng vốn đầu tư dự kiến thu hút khoảng 890.035 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa xác định Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) và các khu công nghiệp (KCN) là một trong những “trục động lực” quan trọng, khi chiếm tới hơn 40% tổng nguồn vốn, tương đương gần 359.240 tỷ đồng. Cùng với định hướng thu hút ngành nghề, Thanh Hóa đang mở rộng quỹ đất công nghiệp “sạch”, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư đón các “đại bàng” làm tổ.

Hạ tầng KCN WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa (giai đoạn 1) đang được đẩy nhanh tiến độ san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Định hình các dự án hạ tầng quy mô lớn

Điểm đáng chú ý, trong danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn tới, tỉnh dành “dung lượng” vốn lớn cho nhóm dự án thứ cấp tại các KCN, với tổng vốn lên tới 258.540 tỷ đồng.

Theo đó, KCN Đồng Vàng được kêu gọi với tổng vốn dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực hóa chất, giấy, dệt nhuộm và công nghiệp phụ trợ. KCN Luyện Kim kêu gọi tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng. Tại KCN số 3 - KKTNS, tổng vốn dự kiến cho các dự án thứ cấp khoảng 34.000 tỷ đồng, ưu tiên các ngành sản xuất phụ tùng ô tô, chế tạo máy móc, điện tử, máy tính, quang học.

Không chỉ tập trung tại Nghi Sơn, các KCN khác trên địa bàn tỉnh cũng đang “mở cửa” mạnh mẽ để đón những dòng vốn mới. KCN Lam Sơn - Sao Vàng được định hướng thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao với quy mô vốn khoảng 70.000 tỷ đồng. KCN Bỉm Sơn kêu gọi đầu tư vào các ngành vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa, lắp ráp ô tô, máy nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông - lâm sản, thực phẩm. Tại KCN Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1, các lĩnh vực được ưu tiên là điện - điện tử, viễn thông, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, xe máy, thiết bị xây dựng, thiết bị y tế, cùng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. KCN Giang Quang Thịnh (giai đoạn 1) được định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, cơ khí, ô tô, dược phẩm và công nghiệp thực phẩm.

Cùng với từng bước tổ chức lại không gian công nghiệp theo hướng chuyên sâu, có chọn lọc và có khả năng hình thành chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược, tỉnh cũng quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện nay là quỹ đất sạch và mức độ sẵn sàng của hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, tỉnh kêu gọi tới 24 dự án đầu tư hạ tầng KCN, với tổng vốn khoảng 100.700 tỷ đồng. Đáng chú ý có một số dự án lớn như: KCN số 21 - KKTNS có tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng; KCN số 6- KKTNS có tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng; KCN số 19 - KKTNS tổng vốn đầu tư 6.500 tỷ đồng; KCN Hà Long với tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng; KCN Tượng Lĩnh với tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng; KCN Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 2) với tổng vốn đầu tư 5.500 tỷ đồng...

Tăng sức hút bằng cơ chế và môi trường đầu tư

Cùng với quỹ đất và hạ tầng, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút đầu tư là cơ chế ưu đãi và tính thông thoáng của môi trường kinh doanh. Tỉnh đã nghiên cứu và thống nhất ban hành cơ chế ưu đãi đầu tư hấp dẫn đặc biệt dành cho các dự án đầu tư vào KKTNS và các KCN.

Theo đó, đối với các dự án đầu tư vào KKTNS, nhà đầu tư được hưởng nhiều ưu đãi về đất đai, thuế và xuất nhập khẩu. Cụ thể, dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, sau đó được miễn từ 11 đến 19 năm, thậm chí miễn toàn bộ thời gian thuê đối với một số lĩnh vực đặc biệt ưu đãi. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, các dự án mới được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, đồng thời được miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Đối với các KCN ngoài KKTNS, ngoài chính sách ưu đãi chung, doanh nghiệp còn được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản; miễn từ 3 đến 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động tùy theo lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Cùng với đó, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 4 năm tiếp theo; miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu trong nước chưa sản xuất được.

Không chỉ dừng ở ưu đãi, Thanh Hóa còn triển khai cơ chế “làn xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. Theo đó, các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, lao động... được phân luồng ưu tiên, xử lý nhanh, giảm tối đa thời gian giải quyết, tăng tính chủ động cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Đáng chú ý, đối với một số thủ tục thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý KKTNS và các KCN, thời gian xử lý có thể được rút ngắn tới 50% so với quy định thông thường. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng, thể hiện quyết tâm cải cách hành chính theo hướng thực chất, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy các KCN đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 60 - 70%. Các KCN còn lại đang tiếp tục được xúc tiến thu hút các nhà đầu tư hạ tầng nhằm mở rộng quỹ đất, tạo dư địa phát triển trong thời gian tới. Cùng với đó, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong KKTNS và các KCN, nhằm kịp thời xử lý các điểm nghẽn trong quá trình triển khai đầu tư.

Ông Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý KKTNS và các KCN, cho biết: “Với yêu cầu phát triển kinh tế đạt hai con số trong giai đoạn tới, chúng tôi xác định Nghi Sơn và các KCN có vai trò là động lực chính. Ban đang tiến hành việc rà soát, xem xét điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cho phù hợp với định hướng phát triển; mạnh dạn tham mưu, đề xuất đầu tư những dự án lớn, dự án trọng điểm mang tính đột phá. Cùng với đó, sẽ đổi mới cách làm xúc tiến đầu tư. Đặc biệt, các tài liệu chuyên sâu về hạ tầng KCN, quỹ đất sẵn sàng đầu tư, định hướng phát triển công nghiệp và các điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp được chuẩn bị theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận, dễ khai thác. Đây được xem là một trong những bước chuẩn bị quan trọng, giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin, cơ sở để nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn cơ hội nhanh, hiệu quả nhất".

Bài và ảnh: Minh Hằng