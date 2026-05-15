Cơ chế “làn xanh” thúc đẩy thu hút đầu tư

Chủ động tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư, không chỉ quyết tâm kiến tạo mặt bằng sạch, ban hành cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội, Thanh Hóa còn từng bước xây dựng hình ảnh một chính quyền đồng hành, phục vụ doanh nghiệp thông qua cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, cơ chế ưu tiên “làn xanh” được xem là giải pháp đột phá, góp phần kiến tạo môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thông thoáng, hiệu quả hơn.

Triển khai cơ chế “làn xanh” góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng (Trong ảnh: Thi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 - Thanh Hóa (giai đoạn 1)).

Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam được đầu tư xây dựng tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ chuẩn bị đi vào vận hành trong quý II năm nay là một trong những dự án điển hình được thụ hưởng cơ chế “làn xanh”. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION trực thuộc Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc) - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ tại Trung Quốc với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hualian, Hong Guan Kiln và Torch.

Theo ông Đường Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION, trong quá trình triển khai đầu tư tại Thanh Hóa doanh nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan. Đặc biệt, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được phân luồng thực hiện theo cơ chế “làn xanh” đã giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thiện TTHC, sớm đưa dự án vào giai đoạn triển khai thi công.

Theo Công văn số 11362/UBND-THĐT ngày 17/7/2025 của UBND tỉnh về tổ chức phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”, có 4 nhóm hồ sơ TTHC với 49 thủ tục cụ thể được áp dụng cơ chế ưu tiên. Trong đó, nhóm thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp có 19 thủ tục; nhóm xây dựng và kinh doanh bất động sản 12 thủ tục; nhóm đất đai, lâm nghiệp và khoáng sản 14 thủ tục; nhóm liên quan đến việc làm 4 thủ tục. Tất cả các thủ tục này đều được rút ngắn từ 30 - 60% thời gian giải quyết theo quy định.

Thống kê của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, tính từ ngày 17/7/2025 đến ngày 8/5/2026, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 21.457 hồ sơ TTHC theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”, bảo đảm 100% hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn. Đáng chú ý, không chỉ ở số lượng hồ sơ được xử lý, mà ở việc nhiều thủ tục vốn được xem là “điểm nghẽn” của môi trường đầu tư đã được rút ngắn thời gian giải quyết. Các thủ tục liên quan trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án như điều chỉnh chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, cấp phép lao động cho người nước ngoài... đều được phân luồng ưu tiên, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí và sớm đưa dự án vào vận hành.

Riêng trong nhóm lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, cơ chế “làn xanh” đã được Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai đối với 44 dự án đầu tư, giúp nhiều doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thiện thủ tục. Nổi bật có các doanh nghiệp như Công ty TNHH Outdoor Gear Việt Nam, Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam, Công ty CP Xi măng Đại Dương, Công ty TNHH Nhật Nguyệt Thành, Công ty TNHH Triệu Thái Sơn, Công ty TNHH Phương Linh, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Việt Đức...

Ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, việc ưu tiên xử lý nhanh các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hay cấp phép khai thác khoáng sản đã góp phần tháo gỡ nhiều “nút thắt” về nguồn lực. Đáng chú ý, nhóm thủ tục liên quan đến lao động, việc làm cũng phát huy hiệu quả rõ nét. Các thủ tục cấp mới, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được giải quyết nhanh hơn đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp FDI trong bố trí chuyên gia, kỹ sư kỹ thuật cao phục vụ sản xuất. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo mà Thanh Hóa đang ưu tiên thu hút...

4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư và thu hút nguồn lực phát triển, với tổng vốn đăng ký đầu tư tăng đột biến so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã thu hút được 35 dự án đầu tư trực tiếp, gồm 6 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 9.611 tỷ đồng và 120,6 triệu USD. So với cùng kỳ, số dự án tăng 12,9%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng tới 9,4 lần - cho thấy chất lượng và quy mô dự án đang có bước chuyển biến rõ nét.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Lâm ứng dụng công nghệ thông tin trong phân luồng, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, việc triển khai cơ chế “làn xanh” đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Các cơ quan, đơn vị chủ động hơn trong phối hợp liên thông; trách nhiệm của người đứng đầu được nâng lên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ ngày càng hiệu quả.

Qua thực tiễn triển khai, Thanh Hóa cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Trong đó, sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất từ cấp tỉnh được xác định là yếu tố then chốt; đồng thời cần lựa chọn đúng các nhóm thủ tục ưu tiên, sát với nhu cầu thực tiễn của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phân luồng, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công khai, minh bạch quy trình giải quyết TTHC là những yếu tố quan trọng bảo đảm hiệu quả triển khai.

Ông Nguyễn Tuấn Hòa cho biết, thời gian tới Thanh Hóa sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế “làn xanh” đối với các thủ tục có tần suất phát sinh lớn; rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án trọng điểm; đồng thời chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giám sát chặt chẽ, giúp giảm tối đa thời gian xử lý và loại bỏ rào cản cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kết nối và liên thông dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết TTHC; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Tùng Lâm