Xúc tiến thương mại những tháng đầu năm

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động xúc tiến thương mại tại Thanh Hóa diễn ra sôi động, ngày càng chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Nhiều giải pháp đồng bộ như tổ chức hội chợ, kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sự kiện quy mô lớn đã được triển khai.

Công đoạn đóng gói sản phẩm tại cơ sở nem Thanh.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại đầu năm là việc Thanh Hóa chủ động tham gia các sự kiện quy mô quốc gia, qua đó quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của tỉnh tới đông đảo người tiêu dùng và đối tác. Cụ thể, từ ngày 2/2 đến 13/2/2026, tỉnh đã tổ chức khu gian hàng tại phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương” trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh (Hà Nội). Tại đây, hàng chục sản phẩm tiêu biểu như nước mắm truyền thống, miến dong, các sản phẩm OCOP, nông sản chế biến, đồ thủ công mỹ nghệ... được trưng bày, giới thiệu một cách bài bản, thu hút lượng lớn khách tham quan và kết nối giao thương. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã tìm được đối tác phân phối mới, đồng thời ghi nhận mức tiêu thụ sản phẩm tăng rõ rệt so với các kỳ hội chợ trước.

Không chỉ dừng lại ở các sự kiện đầu xuân, Thanh Hóa còn tích cực chuẩn bị cho các hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn hơn trong năm. Đáng chú ý là việc xây dựng khu gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Đây được xem là cơ hội quan trọng để kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất với các nhà đầu tư, nhà phân phối, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

Song song với việc tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm, công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường cũng được đẩy mạnh. Ngay từ đầu năm, Sở Công Thương đã tăng cường thông báo, cung cấp thông tin về các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất đăng ký tham gia. Các đoàn doanh nghiệp của tỉnh cũng được tổ chức dự nhiều sự kiện xúc tiến thương mại cấp vùng, cấp quốc gia, giúp mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao khả năng hội nhập.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp ở Thanh Hóa đã tận dụng hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Điển hình như cơ sở sản xuất nem Thanh tại phường Quảng Phú, sau khi tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại tại Hà Nội vào tháng 2/2026, đã bước đầu tiếp cận thị trường ngoài tỉnh và ghi nhận những tín hiệu tích cực về khả năng mở rộng đầu ra. Nhờ việc tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng và các nhà phân phối, sản phẩm không chỉ được quảng bá rộng rãi mà còn tạo dựng được niềm tin về chất lượng, góp phần nâng tầm thương hiệu đặc sản xứ Thanh.

Đại diện cơ sở nem Thanh cho biết, việc tham gia hội chợ Mùa Xuân 2026 tại Hà Nội đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong thời gian diễn ra sự kiện, lượng khách hàng đến tham quan, tìm hiểu và mua sản phẩm tăng cao, đồng thời nhiều đối tác đã chủ động kết nối để tìm hiểu quy trình sản xuất, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Trước đây, sản phẩm của cơ sở chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh hoặc qua các kênh nhỏ lẻ, nhưng sau hội chợ đã ký kết được một số thỏa thuận đưa hàng vào chuỗi cửa hàng đặc sản, thực phẩm sạch tại Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng đầu ra, thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, các cơ sở sản xuất còn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã bao bì và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm. Nhiều đơn vị đã chủ động đầu tư lại quy trình đóng gói, thiết kế nhãn mác chuyên nghiệp hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, việc xây dựng và hoàn thiện kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2026 cũng được triển khai bài bản. Sở Công Thương đã hoàn thiện kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh, đồng thời xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2026 trình Bộ Công Thương và UBND tỉnh phê duyệt. Điều này không chỉ giúp định hướng rõ ràng cho các hoạt động trong năm mà còn tạo cơ sở để huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả triển khai.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử tiếp tục được xem là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả. Theo ghi nhận, trong những tháng đầu năm, số lượng doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh tham gia các sàn thương mại điện tử tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ kênh online của một số đơn vị tăng từ 15 - 30%, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang nền tảng số đang ngày càng rõ nét.

Bài và ảnh: Chi Phạm