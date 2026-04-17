Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek, Liên bang Nga

Sáng 17/4, đoàn công tác của Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam và Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek, Liên bang Nga do ông Vi-a-che-sláp Kha-ri-nốp, Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu tiếp và làm việc với Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam và Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek được thành lập tháng 8/1994, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh khí tự nhiên và các sản phẩm hydrocarbon lỏng. Đây là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Liên bang Nga (sau Gazprom), đồng thời là doanh nghiệp sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Liên bang Nga và thuộc nhóm các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về sản lượng khí đốt tự nhiên.

Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Công ty đã triển khai thành công nhiều dự án LNG quy mô lớn tại Liên bang Nga, tiêu biểu như các dự án Yamal LNG và Arctic LNG 2; đồng thời từng bước làm chủ công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên. Hiện nay, Công ty đang quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực LNG tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek đã giới thiệu tổng quan về chiến lược phát triển của công ty và nhu cầu đầu tư tại Thanh Hóa. Hoạt động này hướng tới mục tiêu tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam và Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek, Liên bang Nga đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh: Qua các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, cũng như các chuyến thăm và làm việc giữa lãnh đạo tỉnh và các địa phương Liên bang Nga, tỉnh Thanh Hóa nhận thấy rằng, các đối tác Nga có sự quan tâm và mong muốn đầu tư vào Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa có nhiều tiềm năng, lợi thế có thể thu hút, mời gọi các doanh nghiệp Nga vào đầu tư. Do đó, tỉnh luôn hoan nghênh và mong muốn các doanh nghiệp Nga vào đầu tư, nhất là những lĩnh vực các doanh nghiệp Nga có thế mạnh.

Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam và Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek tham gia buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết: Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tỉnh Thanh Hóa có 3 nhà máy điện LNG với tổng công suất lên tới 4.500MW. Vì vậy, tỉnh đang kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án điện LNG, đây là lĩnh vực lợi thế của Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek.

Từ yêu cầu thực tiễn cùng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh mong muốn Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek sẽ dành thời gian khảo sát, tìm hiểu đầu tư theo năng lực và lợi thế của công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trao quà lưu niệm cho đoàn công tác của Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam và Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Tỉnh Thanh Hóa triển khai các hoạt động kêu gọi thu hút đầu tư trên tinh thần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Thanh Hóa mong muốn trong thời gian tới sẽ có những dự án cụ thể của đối tác Nga, trong đó có Công ty Cổ phần Đại chúng Novatek được đầu tư tại Thanh Hóa. Đây cũng là bước cụ thể hóa nhằm phát huy truyền thống và tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Phong Sắc