Thanh Hóa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính qua giám định ADN

Tỉnh Thanh Hóa vừa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính thông qua giám định ADN từ mẫu thân nhân, nâng tổng số liệt sĩ quê Thanh Hóa được xác định danh tính bằng phương pháp này lên 11 trường hợp.

Các liệt sĩ vừa được xác định danh tính gồm: Lê Bật Quyết (quê ở xã Tân Ninh), Đặng Công Nễ (quê ở xã Hợp Tiến) và Nguyễn Công Tuấn (quê ở xã Triệu Sơn). Cả ba đều lên đường nhập ngũ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Ông Nguyễn Tăng Thà, cậu ruột của liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn vui mừng khi mẫu ADN của mình giúp xác định chính xác danh tính người cháu đã hy sinh.

Việc xác định danh tính các liệt sĩ là kết quả của quá trình đối sánh ADN giữa mẫu sinh phẩm của thân nhân với cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng công an cấp xã rà soát thông tin, xác minh thân nhân, tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm trên phạm vi toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 41.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, hình thành nguồn dữ liệu quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho nhiều liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Lê Quỳnh