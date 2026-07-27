Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Thanh Hóa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính qua giám định ADN

Lê Quỳnh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa vừa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính thông qua giám định ADN từ mẫu thân nhân, nâng tổng số liệt sĩ quê Thanh Hóa được xác định danh tính bằng phương pháp này lên 11 trường hợp.

Thanh Hóa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính qua giám định ADN

Tỉnh Thanh Hóa vừa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính thông qua giám định ADN từ mẫu thân nhân, nâng tổng số liệt sĩ quê Thanh Hóa được xác định danh tính bằng phương pháp này lên 11 trường hợp.

Các liệt sĩ vừa được xác định danh tính gồm: Lê Bật Quyết (quê ở xã Tân Ninh), Đặng Công Nễ (quê ở xã Hợp Tiến) và Nguyễn Công Tuấn (quê ở xã Triệu Sơn). Cả ba đều lên đường nhập ngũ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Thanh Hóa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính qua giám định ADN

Ông Nguyễn Tăng Thà, cậu ruột của liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn vui mừng khi mẫu ADN của mình giúp xác định chính xác danh tính người cháu đã hy sinh.

Việc xác định danh tính các liệt sĩ là kết quả của quá trình đối sánh ADN giữa mẫu sinh phẩm của thân nhân với cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng công an cấp xã rà soát thông tin, xác minh thân nhân, tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm trên phạm vi toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 41.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, hình thành nguồn dữ liệu quan trọng, mở ra cơ hội xác định danh tính cho nhiều liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Lê Quỳnh

Tin liên quan:
  • Thanh Hóa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính qua giám định ADN
    Xác định danh tính 4 liệt sĩ thông qua giám định ADN hài cốt phát hiện tại Hang ...

    Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết đã có kết quả giám định và đối khớp ADN đối với các hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại khu vực Hang Tám Cô, tỉnh Quảng Trị. Kết quả bước đầu xác định được danh tính 4 liệt sĩ, đều quê ở tỉnh Thanh Hóa, gồm các liệt sĩ: Trần Thị Tơ, Lê Thị Lương, Lê Thị Mai và Đỗ Thị Loan.

  • Thanh Hóa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính qua giám định ADN
    Thêm một liệt sĩ quê Thanh Hóa được xác định danh tính từ mẫu ADN của thân nhân

    Thông qua kết quả giám định ADN và đối chiếu thông tin thân nhân, cơ quan chức năng đã xác định hài cốt liệt sĩ an táng tại mộ số 52, hàng 2, lô B, khu B, Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (thành phố Cần Thơ) là liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê ở xã Minh Dân, tỉnh Thanh Hóa.

  • Thanh Hóa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính qua giám định ADN
    Lấy mẫu ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

    Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, sáng 15/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với xã Vĩnh Lộc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác giám định ADN.

  • Thanh Hóa có thêm 3 liệt sĩ được xác định danh tính qua giám định ADN
    Thu nhận mẫu ADN - cơ hội để xác định danh tính liệt sĩ

    Hoạt động thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một trong nỗ lực cụ thể hóa chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Công an Thanh Hóa đã triển khai bài bản, quyết liệt nhiệm vụ thu thập, cập nhật thông tin phục vụ triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Từ khóa:

#Liệt sỹ #Giám định ADN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Qua giông bão, người lính trở về làng biển: Bài 3: Người trở về sau tờ giấy báo tử

Qua giông bão, người lính trở về làng biển: Bài 3: Người trở về sau tờ giấy báo tử

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Một tờ giấy báo tử xác nhận Nguyễn Văn Tự đã hy sinh. Một cuốn sổ lưu bút đầy những lời chúc ông sống khỏe, trở về quê hương và dựng lại cuộc đời. Nằm cạnh nhau hơn nửa thế kỷ, hai kỷ vật kể về người lính từng bặt tin giữa chiến trường, sống sót qua...
Phát huy vai trò chi bộ cơ sở, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát huy vai trò chi bộ cơ sở, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Quân đã xác định chi bộ là “tế bào sống”, là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp đưa nghị quyết Đảng không dừng lại ở văn bản, mà chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành kết...
Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong các cấp công đoàn

Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong các cấp công đoàn

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Học Bác từ tinh thần tự học, tiết kiệm và không ngừng sáng tạo trong lao động, anh Đỗ Văn Nam, Tổ trưởng Tổ Cơ khí, Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức luôn tích cực nghiên cứu, tìm tòi các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi...
Giữ hồn quê trong những làng nghề truyền thống

Giữ hồn quê trong những làng nghề truyền thống

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề truyền thống đứng trước thách thức từ sự cạnh tranh của thị trường và thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhiều làng nghề trên địa bàn tỉnh vẫn bền bỉ duy trì, gìn giữ những giá trị văn hóa được...
Nơi nghĩa tình được vun đắp mỗi ngày

Nơi nghĩa tình được vun đắp mỗi ngày

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Có những người trở về sau chiến tranh mang trên mình vết thương không bao giờ lành, có những nạn nhân chất độc da cam phải chống chọi với bệnh tật suốt cuộc đời. Tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Trung...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh