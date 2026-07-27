Tây Đô chăm lo gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực

Trong căn nhà của ông Trịnh Văn Thản (con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), ở thôn Bèo, xã Tây Đô, không khí trở nên ấm áp khi cán bộ, hội viên Hội LHPN xã mang đến trao tặng gia đình một bộ giường và chiếu mới. Món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho đất nước. Đó chỉ là một trong nhiều hoạt động được xã Tây Đô duy trì nhiều năm qua nhằm chăm lo người có công và gia đình chính sách. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, địa phương luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các chế độ trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe và các chính sách hỗ trợ khác đều được giải quyết đúng đối tượng, đúng quy định.

Lãnh đạo xã Tây Đô trao quà cho gia đình người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã chi trả trợ cấp cho 3.018 lượt người có công và thân nhân người có công với tổng kinh phí trên 10,3 tỷ đồng; đồng thời thực hiện chi trả trợ cấp cho 2.408 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 8,8 tỷ đồng. Việc chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đúng thời gian, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của các đối tượng thụ hưởng.

Cùng với việc thực hiện chính sách của Nhà nước, xã thường xuyên rà soát hoàn cảnh của từng gia đình để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội phối hợp với các thôn nắm bắt đời sống người có công, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn phát sinh. Nhờ đó, nhiều gia đình đã được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế hoặc được các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, giúp đỡ.

Theo ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Tây Đô, chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm thực hiện chính sách mà còn là sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước. Vì vậy, cùng với việc bảo đảm đầy đủ các chế độ theo quy định, địa phương luôn quan tâm huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, nhất là những trường hợp còn gặp nhiều khó khăn.

Song song với việc chăm lo đời sống vật chất, xã Tây Đô chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Các hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo Nhân dân. Qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ hôm nay. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe người có công cũng được địa phương quan tâm. Trạm Y tế xã phối hợp khám sức khỏe định kỳ, tư vấn và theo dõi điều trị đối với các đối tượng chính sách, nhất là người cao tuổi, sức khỏe yếu. Các đoàn thể như hội LHPN, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ngày công lao động, vệ sinh nhà cửa, chăm sóc vườn tược cho các gia đình neo đơn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Tây Đô đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực đối với người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Đến ngày 23/7/2026, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã đã vận động được 148 triệu đồng. Địa phương cũng hoàn thành việc chuyển quà của Chủ tịch nước và của tỉnh đến các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ qua tài khoản. Theo đó, 829 người được nhận quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí 253,5 triệu đồng; 833 người được nhận quà của tỉnh trị giá 416,5 triệu đồng; 833 người được nhận quà từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã với tổng số tiền 94,7 triệu đồng. Cùng với đó, từ nguồn xã hội hóa do ủy ban MTTQ và các đoàn thể vận động, 48 lượt người được trao quà với tổng trị giá 14,3 triệu đồng. Tổng kinh phí quà tặng nhân dịp 27/7/2026 đạt 779 triệu đồng, qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo người có công.

Phát huy những kết quả đạt được, xã Tây Đô tiếp tục xác định công tác chăm lo người có công và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Xã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách. Nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình và không để người có công nào bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Tô Hà