Lan tỏa việc học và làm theo Bác trong các cấp công đoàn

Học Bác từ tinh thần tự học, tiết kiệm và không ngừng sáng tạo trong lao động, anh Đỗ Văn Nam, Tổ trưởng Tổ Cơ khí, Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức luôn tích cực nghiên cứu, tìm tòi các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Anh Nam chia sẻ: “Bản thân tôi học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều điều, đặc biệt là tinh thần tự học, yêu lao động và lao động sáng tạo. Vì vậy, trong quá trình công tác, tôi luôn nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, say mê nghiên cứu để tạo ra những công cụ, giải pháp hỗ trợ sản xuất, rút ngắn thời gian làm việc, giảm bớt sức lao động cho công nhân”.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023-2025.

Với tinh thần đó, anh Nam đã có trên 50 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu như các sáng kiến: “Chế tạo bộ khuôn uốn ống Ovan - Giải pháp đột phá tạo nên thành công cho dòng sản phẩm bàn ghế Y20 Hồng Đức”; “Đột lỗ xà và khung mặt ghế để bắt vít thay cho việc hàn tai bắt vít”; “Làm chặn bộ đột lỗ tôn bằng cao su”; “Cải tiến đột lá hoa văn lá sen xích đu gia đình”...

Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, việc học tập và làm theo Bác còn được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả trong ngành y tế, gắn với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, phong trào được cụ thể hóa bằng các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nâng cao y đức của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

Bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”, công đoàn bệnh viện đã đổi mới nội dung, phương thức triển khai học và làm theo Bác, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và rèn luyện y đức của người thầy thuốc. Qua đó, nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Từ năm 2023 đến nay, bệnh viện có 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài cấp tỉnh, 8 đề tài cấp ngành cùng 394 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được công nhận. Hiện nay, đơn vị đang triển khai 2 đề tài đa quốc gia, 5 đề tài cấp tỉnh, 6 đề tài cấp ngành và 235 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở”.

5 năm qua, học tập và làm theo Bác được các cấp công đoàn thực hiện linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, trở thành việc làm thường xuyên trong hoạt động công đoàn.

Nội dung học và làm theo Bác cũng được cụ thể hóa thông qua nhiều phong trào thi đua thiết thực, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”, “Xanh, sạch, đẹp - đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”... Đặc biệt, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ với 62.887 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn; 88 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh, 7 giải pháp đoạt giải toàn quốc; 167 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ đoàn viên, người lao động.

Cùng với các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động luôn được các cấp công đoàn quan tâm. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực chăm lo cho hơn 1,29 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 921 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 809 “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 32,5 tỷ đồng, vượt 269,6% chỉ tiêu đề ra.

Các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; xác định việc học tập, thực hành theo Bác là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Thanh Huê