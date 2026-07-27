Phát huy vai trò chi bộ cơ sở, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Quân đã xác định chi bộ là “tế bào sống”, là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp đưa nghị quyết Đảng không dừng lại ở văn bản, mà chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành kết quả phát triển rõ rệt trên từng lĩnh vực.

Đảng viên chi bộ ở xã Thanh Quân sinh hoạt định kỳ hằng tháng.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thanh Quân đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng vào năm 2030, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, XDNTM bền vững... Những mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, trong đó chi bộ cơ sở giữ vai trò trung tâm. Chính vì vậy, Đảng bộ xã xác định rõ: muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết phải làm cho từng chi bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ nhận thức đó, công tác xây dựng chi bộ được đặt vào vị trí then chốt. Việc quán triệt nghị quyết không còn mang tính hình thức, mà gắn chặt với nhiệm vụ cụ thể của từng thôn, từng lĩnh vực. Mỗi chi bộ đều xây dựng kế hoạch hành động riêng, phân công rõ trách nhiệm đảng viên, gắn kết chặt chẽ giữa nghị quyết với đời sống dân sinh. Đáng chú ý, mục tiêu phát triển từ 23 đảng viên mới/năm trở lên không chỉ là con số, mà là yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ, bổ sung lực lượng trẻ, có trình độ, có khát vọng cống hiến vào hệ thống chính trị cơ sở.

Ông Lê Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Quân cho biết: Một trong những điểm nghẽn lâu nay ở cơ sở là sinh hoạt chi bộ còn nặng về hình thức, thiếu chiều sâu, chưa gắn với giải quyết vấn đề cụ thể. Thanh Quân đã lựa chọn đổi mới sinh hoạt chi bộ là khâu đột phá để nâng cao năng lực lãnh đạo. Việc triển khai Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản. Sinh hoạt chi bộ không còn dàn trải, mà đi thẳng vào những vấn đề “nóng”: tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số... Nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương. Có chi bộ bàn sâu về xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; có chi bộ tập trung tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng đường giao thông nông thôn; có chi bộ đi thẳng vào việc xử lý ô nhiễm môi trường từ chăn nuôi. Cách làm này đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt: đảng viên không còn thụ động nghe nghị quyết, mà trực tiếp tham gia thảo luận, đề xuất giải pháp, chịu trách nhiệm trước tập thể. Sinh hoạt chi bộ trở thành diễn đàn dân chủ, nơi nghị quyết được “mổ xẻ” và chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Để nghị quyết của Đảng đi sâu vào cuộc sống, một thực tế không thể phủ nhận là ở đâu người đứng đầu chi bộ gương mẫu, ở đó phong trào phát triển mạnh. Thanh Quân xác định rõ trách nhiệm nêu gương của bí thư chi bộ là yếu tố quyết định. Không chỉ dừng ở khẩu hiệu, việc nêu gương được cụ thể hóa bằng hành động đó là những việc làm trong hiến đất làm đường, tiên phong chuyển đổi sản xuất, trực tiếp đối thoại với dân, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Một trong những điểm nổi bật trong cách làm của Thanh Quân là không tách rời nghị quyết với đời sống Nhân dân. Mọi chủ trương đều hướng tới mục tiêu cuối cùng: nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đảng viên trở thành lực lượng nòng cốt trong vận động Nhân dân chuyển đổi sản xuất, liên kết với doanh nghiệp, phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Nhiều mô hình kinh tế mới được hình thành, từng bước thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.

Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Đảng bộ xã Thanh Quân đã bước đầu đưa nội dung chuyển đổi số vào sinh hoạt chi bộ, tổ chức các chuyên đề về “bình dân học vụ số”, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Việc xây dựng chính quyền điện tử, triển khai Đề án 06, số hóa hồ sơ, văn bản... không còn là nhiệm vụ riêng của chính quyền, mà trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, trong đó chi bộ giữ vai trò dẫn dắt.

Thực tiễn ở Thanh Quân cho thấy khi chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, mọi chủ trương của Đảng đều có “địa chỉ thực hiện”, có người chịu trách nhiệm và có kết quả cụ thể. Đảng bộ xã không dừng lại ở việc ban hành chương trình hành động, mà tập trung vào khâu tổ chức thực hiện – nơi quyết định thành bại của nghị quyết. Từng chi bộ, từng đảng viên được đặt vào vị trí trung tâm của quá trình này.

Cách làm của Thanh Quân đã và đang cho thấy hướng đi đúng: bắt đầu từ chi bộ, lấy chi bộ làm gốc, lấy đảng viên làm lực lượng nòng cốt, lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo để xây dựng xã ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Minh Hiếu