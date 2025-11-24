Xác định danh tính 4 liệt sĩ thông qua giám định ADN hài cốt phát hiện tại Hang Tám Cô

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết đã có kết quả giám định và đối khớp ADN đối với các hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại khu vực Hang Tám Cô, tỉnh Quảng Trị. Kết quả bước đầu xác định được danh tính 4 liệt sĩ, đều quê ở tỉnh Thanh Hóa, gồm các liệt sĩ: Trần Thị Tơ, Lê Thị Lương, Lê Thị Mai và Đỗ Thị Loan.

Công an Thanh Hóa tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Trước đó, trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên Hang Tám Cô, đơn vị thi công đã phát hiện một cửa hang bị vùi lấp ngay cạnh hang chính - nơi Nhân dân bao năm qua lập bàn thờ tưởng niệm các anh linh liệt sĩ. Khi cửa hang được mở, lực lượng thi công đã phát hiện một số hài cốt nghi là của các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành thu mẫu và tổ chức phân tích, đối khớp ADN giữa hài cốt mới phát hiện với thân nhân liệt sĩ.

Trong đó, Viện Pháp y Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện giải trình tự ADN đối với mẫu hài cốt được quy tập từ Hang Tám Cô. Trên cơ sở danh sách liệt sĩ do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cung cấp, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội khẩn trương rà soát dữ liệu thân nhân liệt sĩ đã được thu mẫu ADN và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó xác định được 18 thân nhân của 11 gia đình liệt sĩ thuộc diện đối chiếu. Từ kết quả này, Cục đã phối hợp với Công an các địa phương, trong đó có Công an tỉnh Thanh Hóa và Công ty Genstory tổ chức thu mẫu sinh phẩm và giải trình tự ADN đối với thân nhân các liệt sĩ.

Sau quá trình phân tích, đối khớp dữ liệu từ mẫu ADN hài cốt và mẫu ADN thân nhân đã xác định được danh tính, thông tin của 4 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại Hang Tám Cô. Đây là thành quả từ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an và các cơ quan chức năng trong thực hiện Đề án “Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” theo Quyết định số 150 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong toàn bộ quá trình này, Công an tỉnh Thanh Hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp phối hợp rà soát, xác minh thông tin các liệt sĩ quê Thanh Hóa ; vận động và hướng dẫn thân nhân cung cấp mẫu sinh phẩm; đồng thời tổ chức thu mẫu và chuyển giao theo đúng quy trình, góp phần rút ngắn thời gian phân tích và sớm cho ra kết quả giám định.

Hiện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, mở rộng xác minh danh tính những hài cốt còn lại, bảo đảm công tác tri ân liệt sĩ được thực hiện trang trọng, thận trọng và chính xác.

Quốc Hương và CTV