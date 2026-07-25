Để xứ Thanh trở thành điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày

Du lịch xứ Thanh đang từng bước chuyển mình từ điểm đến theo mùa, lưu trú ngắn ngày thành điểm đến có khả năng giữ chân du khách lâu hơn bằng hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng. Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng của “ngành công nghiệp không khói” trong giai đoạn mới.

Công viên nước Sun World mang đến nhiều trải nghiệm, góp phần phát triển các tour du lịch dài ngày ở xứ Thanh.

Cuối tháng 6 vừa qua, gia đình anh Nguyễn Văn Đức (tỉnh Lâm Đồng) đã có chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại Thanh Hóa. Sau 2 ngày nghỉ dưỡng ở Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn như nhiều năm trước, gia đình anh dành thời gian khám phá thêm một số điểm đến khác trên địa bàn tỉnh. Rời biển Sầm Sơn, cả gia đình tiếp tục hành trình về với miền di sản Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, rồi ngược ngàn lên Pù Luông trải nghiệm không gian sinh thái, văn hóa cộng đồng. “Trước đây, đến với biển Sầm Sơn, chúng tôi chủ yếu tắm biển và thưởng thức ẩm thực. Nhưng lần này chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm tại công viên nước Sun World và một số điểm đến khác. Mỗi nơi một nét hấp dẫn riêng nên chuyến đi kéo dài 4 ngày đã mang đến những trải nghiệm rất thú vị. Điều chúng tôi ấn tượng là chỉ trong một tỉnh nhưng có thể trải nghiệm từ nghỉ dưỡng biển, tham quan di sản đến khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa”, anh Đức chia sẻ.

Là một trong số ít địa phương sở hữu đa dạng các loại hình tài nguyên du lịch từ biển, đồng bằng đến miền núi, Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch dài ngày. Dọc bờ biển dài 102km là những điểm đến quen thuộc như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa. Ở khu vực trung du và đồng bằng là hệ thống di tích, di sản có giá trị đặc biệt như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Am Tiên, đền Bà Triệu, đền Sòng Sơn... Trong khi đó, khu vực miền núi phía Tây lại sở hữu những vùng sinh thái, du lịch cộng đồng giàu bản sắc như Pù Luông, Bến En cùng kho tàng văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Bởi vậy, hầu hết các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh đã đẩy mạnh khai thác các chương trình du lịch kết hợp giữa biển và miền núi, giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Các tour khám phá Thành Nhà Hồ - Lam Kinh - Pù Luông hay hành trình kết nối Sầm Sơn với các điểm du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái cộng đồng đang từng bước thu hút du khách lựa chọn lưu trú dài ngày hơn.

Đa dạng hóa sản phẩm là giải pháp quan trọng để “giữ chân” du khách. Muốn trở thành điểm đến của những kỳ nghỉ nhiều ngày, một địa phương không chỉ cần cảnh quan đẹp mà còn phải tạo được chuỗi trải nghiệm phong phú, liên tục đổi mới. Thực tế, tại các khu du lịch cộng đồng ở một số xã như Pù Luông, Linh Sơn, Nam Xuân hay Thường Xuân, nhiều sản phẩm trải nghiệm gắn với đời sống bản địa đang được khai thác hiệu quả. Du khách có thể tham gia dệt thổ cẩm, chế biến món ăn truyền thống, khám phá bản làng, giao lưu văn nghệ dân gian hoặc trekking giữa những cánh rừng. Trong khi đó, tại các khu nghỉ dưỡng ven biển, nhiều hoạt động giải trí, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm đêm đã được đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Cùng với tài nguyên và sản phẩm du lịch, chất lượng dịch vụ cũng là yếu tố quan trọng quyết định việc du khách có muốn ở lại lâu hơn hay không. Những năm qua, hệ thống cơ sở lưu trú của Thanh Hóa tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp với gần 1.500 cơ sở lưu trú, đáp ứng nhu cầu của các phân khúc khách từ phổ thông đến cao cấp. Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện cũng được các địa phương, doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Đặc biệt, hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các tour du lịch dài ngày.

Theo ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, lợi thế lớn nhất của Thanh Hóa là sự đa dạng về tài nguyên du lịch. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành sức cạnh tranh thực sự, điều quan trọng là phải tạo được sự liên kết giữa các điểm đến và nâng cao chất lượng trải nghiệm. “Thanh Hóa hoàn toàn có khả năng trở thành điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ dài ngày. Vấn đề là phải tiếp tục đầu tư sản phẩm mới, tăng tính kết nối giữa các điểm đến du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ. Khi du khách cảm thấy mỗi ngày ở Thanh Hóa đều có những trải nghiệm hấp dẫn và đáng nhớ, họ sẽ ở lại lâu hơn và sẵn sàng quay trở lại”, ông Thảo cho biết.

Kéo dài thời gian lưu trú không chỉ giúp gia tăng doanh thu du lịch mà còn tạo sức lan tỏa tới nhiều ngành dịch vụ, thương mại và kinh tế địa phương. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư hạ tầng, Thanh Hóa cần phát triển mạnh các sản phẩm mới, tăng cường liên kết giữa du lịch biển, văn hóa, sinh thái và cộng đồng, hình thành những hành trình trải nghiệm liền mạch. Khi mỗi ngày ở xứ Thanh đều mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt, Thanh Hóa sẽ không chỉ là nơi để ghé thăm, mà còn trở thành điểm đến để khám phá, nghỉ dưỡng và quay trở lại nhiều lần.

Bài và ảnh: Hoài Anh