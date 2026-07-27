Đẩy nhanh tiến độ dự án khắc phục hậu quả do thiên tai

Sau những thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2025 gây ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi, chống sạt lở và tái định cư nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xử lý sạt lở bờ tả sông Mã, đoạn qua thôn Kim Mẫn, xã Cẩm Tú.

Những ngày giữa tháng 7, trên công trường xử lý sạt lở bờ tả sông Mã, đoạn qua thôn Kim Mẫn, xã Cẩm Tú, máy xúc, máy ủi, xe vận chuyển đất đá hoạt động liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn. Đoạn bờ tả sông Mã này từng bị dòng nước lũ năm 2025 khoét sâu vào đất liền, nay đã được những khối đá hộc dần phủ kín mái kè, tạo thành lớp “lá chắn” bảo vệ bờ sông và các hộ dân từng bị nước lũ uy hiếp. Không khí thi công khẩn trương ở đây cũng là hình ảnh chung tại nhiều công trình khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh trong những tháng gần đây. Theo ông Hồ Xuân Vũ, Chỉ huy công trường xử lý sạt lở bờ tả sông Mã, xã Cẩm Tú: “Ngay sau khi được địa phương bàn giao mặt bằng, đơn vị đã huy động đầy đủ máy móc, nhân lực để tổ chức thi công liên tục. Hiện công trình đạt gần 50% khối lượng. Đơn vị cũng đã chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai vị trí sạt lở bờ sông. Đồng thời, tập trung nhân lực tăng ca, tăng thiết bị để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch”.

Sau các đợt thiên tai năm 2025 để lại nhiều thiệt hại đối với hệ thống đê điều, thủy lợi, các khu vực sạt lở và nhiều điểm dân cư không còn bảo đảm an toàn, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực lớn để triển khai hàng loạt dự án khắc phục. Theo Quyết định số 3482/QĐ-UBND, ngày 4/11/2025, UBND tỉnh đã bố trí hơn 290,77 tỷ đồng để triển khai 31 công trình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Sau gần một năm triển khai, đã có 13 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần khôi phục năng lực phòng, chống thiên tai và ổn định đời sống người dân. Nhiều tuyến đê, kênh mương, công trình chống sạt lở sau khi hoàn thành đã phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão năm nay, như các công trình Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý và khai thác, kênh Chính Nam, kênh T2, kè Na Nghịu, đê tả sông Dừa, đê bao Thạch Định, kè suối Vặn, đê hữu Cầu Chày hay kè suối Thống Nhất... Bên cạnh đó, hai công trình Cống Cuốn, phường Hải Lĩnh và đê bao Quảng Ngọc đã đạt trên 90% khối lượng; 6 công trình khác đạt từ 70% khối lượng trở lên, cho thấy tiến độ đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh thực hiện.

Tuy nhiên, vẫn còn 10 công trình đạt dưới 50% tiến độ. Đáng chú ý, công trình đê hữu sông Thị Long, xã Các Sơn đến nay vẫn chưa thể triển khai thi công do vướng mắc về nguồn đất đắp đê và các thủ tục liên quan.

Không chỉ các công trình thuộc nguồn vốn năm 2025, các dự án được hỗ trợ từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2026 cũng đang được triển khai. Theo đó, 14 công trình được bố trí vốn để xử lý các điểm sạt lở, đê điều và bờ biển bị hư hỏng. Trong số này, công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ tả sông Âm tại bản Lọng, xã Văn Phú đã đạt hơn 90% khối lượng. Các công trình đê hữu sông Mã, phường Quảng Phú; xử lý sạt lở núi Linh Trường, sạt lở bờ biển xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh mới đạt 10 - 20% khối lượng. Ngoài ra, 1 dự án tại khu vực Nam Sầm Sơn đang phải rà soát do chồng lấn với dự án khác và còn 8 công trình vẫn đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Qua thực tế triển khai cho thấy, những khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở khâu tổ chức thi công mà còn xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan. Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh, nguồn cung đất, đá, cát khan hiếm khiến nhiều nhà thầu phải điều chỉnh kế hoạch thi công. Đối với các khu tái định cư tại các xã Yên Nhân, Bát Mọt và Sơn Điện, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, phát sinh thêm chi phí, làm giảm nguồn vốn dành cho các hạng mục hạ tầng. Một số địa phương khác cũng đang gặp những “điểm nghẽn” riêng. Đơn cử, như: xã Linh Sơn thiếu bãi đổ thải phục vụ thi công chống sạt lở; xã Các Sơn chưa có nguồn đất đắp đê phù hợp; xã Lam Sơn và xã Cẩm Tú gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng...

Khối lượng công việc còn rất lớn, vì vậy các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những khó khăn, thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi những “nút thắt” được tháo gỡ kịp thời, các công trình khắc phục hậu quả thiên tai mới có thể hoàn thành theo kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc cho công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất và ổn định cuộc sống của người dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi