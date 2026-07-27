Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động tại doanh nghiệp

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) không chỉ là hoạt động an sinh mà còn là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với nhiều chương trình truyền thông, tư vấn và khám sức khỏe được triển khai tại doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã đồng hành cùng nữ công nhân trong việc nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe, tạo nền tảng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển bền vững.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa truyền thông, phổ biến kiến thức cho nữ công nhân Công ty TNHH Giầy Kalebo Việt Nam.

Rất đông nữ công nhân, nhiều chị em đang trong độ tuổi sinh sản của Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam đã được khám và tư vấn tại buổi truyền thông do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng ngừa các bệnh phụ khoa, bệnh nghề nghiệp cho nữ CNLĐ; hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp với đặc thù công việc. Bên cạnh đó, nữ CNLĐ còn được tuyên truyền các quy định của pháp luật về lao động nữ, chế độ thai sản, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới và những kiến thức cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Chị Nguyễn Thị Hải, công nhân Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam chia sẻ: “Được khám, tư vấn sức khỏe ngay tại doanh nghiệp giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, kịp thời nắm bắt tình trạng sức khỏe của bản thân. Qua chương trình, tôi có thêm nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe và các quyền lợi của lao động nữ, từ đó yên tâm hơn trong lao động, sản xuất”.

Không chỉ tổ chức các hoạt động truyền thông, khám chuyên khoa cho lao động nữ, trong Tháng Công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh còn phối hợp với Công ty TNHH Medlatec Việt Nam tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 100 nữ đoàn viên, CNLĐ. Người lao động được khám mắt, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, tư vấn sức khỏe; đồng thời được tặng phiếu xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư gan và ung thư đại trực tràng.

Chị Lê Thanh Nga, công nhân Công ty TNHH Giầy Aleron cho biết: “Tham gia chương trình, tôi được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, đồng thời được các bác sĩ hướng dẫn thêm nhiều biện pháp phòng tránh bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp người lao động cảm nhận sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đời sống và sức khỏe công nhân”.

Theo bà Vũ Thị Mai Loan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giầy Aleron cho biết: “Do điều kiện công việc, nhiều công nhân chưa có thói quen khám sức khỏe thường xuyên. Vì vậy, việc tổ chức truyền thông, khám sức khỏe ngay tại doanh nghiệp là hoạt động thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với người lao động, đặc biệt là lao động nữ”.

Nhận thức rõ những khó khăn đặc thù của nữ CNLĐ, trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ sở y tế tổ chức hơn 50 đợt truyền thông, khám phụ khoa, siêu âm cho hàng nghìn lao động nữ tại các doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, việc quan tâm chăm lo sức khỏe cho nữ CNLĐ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp mà còn tạo động lực nâng cao năng suất lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho nữ CNLĐ; mở rộng sự phối hợp với các đơn vị y tế và doanh nghiệp để nhiều lao động nữ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi làm việc.

Bài và ảnh: Đức Thắng