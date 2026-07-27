Tháng bảy này, nối dài hành trình tri ân

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Tháng bảy năm nay, những hoạt động tri ân tiếp tục được nối dài, từ những chuyến thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách đến những nén hương thành kính tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm... Qua đó thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh sửa sang lại căn nhà cho Bà Lê Thị Xuê, vợ liệt sĩ Lê Chí Hạt ở Tổ Dân phố Ái Sơn 2, phường Hạc Thành.

Những ngày tháng bảy, căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Xuê, sinh năm 1939, ở tổ dân phố Ái Sơn 2, phường Hạc Thành trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng máy, tiếng thợ sửa chữa.

Bà Xuê là vợ liệt sĩ Lê Chí Hạt. Đã 57 năm trôi qua bà vẫn chưa tìm thấy phần mộ của chồng. Một mình nuôi con trưởng thành, nay tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, thường xuyên đau yếu, mọi sinh hoạt của bà chủ yếu dựa vào sự chăm sóc của con gái và con rể. Người con gái cũng đã ngoài 60 tuổi, cuộc sống chủ yếu dựa vào những công việc làm thuê thời vụ, thu nhập không ổn định. Bao năm qua, căn nhà của hai mẹ con đã xuống cấp nhưng điều kiện gia đình khó khăn nên chưa có khả năng sửa chữa.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác tặng quà cho Bà Lê Thị Xuê.

Trong chuyến đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn, khi biết hoàn cảnh và trực tiếp chứng kiến căn nhà đã xuống cấp của bà Xuê, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa khẩn trương khảo sát, tổ chức sửa chữa lại nhà cho gia đình.

Chỉ đạo ấy nhanh chóng được triển khai. Những phần việc cần thiết được tiến hành với mong muốn giúp người vợ liệt sĩ có một mái ấm vững chãi hơn khi tuổi đã xế chiều.

Nhìn căn nhà từng ngày được sửa sang, bà Xuê không giấu được xúc động. Với bà, điều đáng quý không chỉ là một mái nhà được sửa chữa, mà còn là tình cảm, sự quan tâm của những người lính hôm nay dành cho gia đình mình. Gần sáu thập kỷ kể từ ngày chồng hy sinh, sự quan tâm ấy như một lời nhắn gửi rằng những hy sinh, mất mát của gia đình bà vẫn luôn được trân trọng và ghi nhớ.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đến thăm, tặng quà thương binh Ngô Xuân Bảy ở phố Bà Triệu, phường Hàm Rồng.

Cũng trong những ngày tháng bảy này, những bước chân nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh lại tìm đến căn nhà của thương binh Ngô Xuân Bảy, sinh năm 1951, ở phố Bà Triệu, phường Hàm Rồng.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của gia đình ông. Ông Bảy là thương binh hạng 2, bệnh binh 71%, bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ông bà có hai người con, trong đó người con trai cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; bản thân ông bị tai biến, hiện phải nằm một chỗ.

Chuyến thăm, tặng quà của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự tri ân sâu sắc gửi đến người lính kiên trung ấy đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Với ông Bảy, đó là niềm động viên lớn nhất giữa những tháng ngày lặng lẽ mà đầy nghị lực.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa và 80 đối tượng chính sách, gia đình có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; tổ chức gặp mặt, tặng quà 19 đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh. Nguồn kinh phí cho các hoạt động được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng là tình cảm, trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Chúng tôi xác định hoạt động tri ân không chỉ tập trung vào dịp 27/7 mà phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong suốt cả năm; quan tâm đúng đối tượng, nhất là các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những gia đình còn nhiều khó khăn".

Những hoạt động thiết thực, nghĩa tình trong tháng bảy tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; giáo dục cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ra sức rèn luyện, cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngọc Lê (CTV)