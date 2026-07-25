Ông Lê Thanh Thuấn: Kiến tạo Sao Mai Central Point bằng cả trái tim dành cho quê hương

Là người con xa quê nhưng luôn đau đáu hướng về nơi mình sinh ra, ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Sao Mai - đã trở về bằng những hành động thiết thực. Với tâm huyết và khát vọng cống hiến, ông đã kiến tạo Sao Mai Central Point không chỉ là một khu đô thị hiện đại, mà còn là biểu tượng của sự phát triển văn minh và thịnh vượng.

Phối cảnh tổng thể Sao Mai Central Point - tâm điểm an cư mới tại trung tâm Triệu Sơn.

Được xây dựng bằng cả trái tim của mình, Ông Lê Thanh Thuấn đã kiến tạo ra Sao Mai Central Point hôm nay đã trở thành nơi đáng sống bậc nhất tại Minh Sơn, góp phần thay đổi diện mạo quê hương và mở ra một tương lai phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Trọn vẹn tâm huyết - Vượt mọi kỳ vọng. Sao Mai Central Point chính thức trở thành tâm điểm an cư được người dân đón nhận và là điểm sáng thu hút các nhà đầu tư gần xa.

Xuân Thịnh (LN)