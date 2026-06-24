Thêm một liệt sĩ quê Thanh Hóa được xác định danh tính từ mẫu ADN của thân nhân

Thông qua kết quả giám định ADN và đối chiếu thông tin thân nhân, cơ quan chức năng đã xác định hài cốt liệt sĩ an táng tại mộ số 52, hàng 2, lô B, khu B, Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (thành phố Cần Thơ) là liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê ở xã Minh Dân, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng công an thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, sinh năm 1952, nguyên là Trung đội phó, chiến đấu tại chiến trường Nam bộ, hy sinh ngày 20/10/1972.

Hơn nửa thế kỷ qua, liệt sĩ nằm lại nơi đất mẹ phương Nam với phần mộ chưa đầy đủ thông tin, khiến gia đình luôn đau đáu nỗi mong chờ một ngày tìm lại được người thân.

Sau 54 năm, điều mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực. Mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát là một trong hơn 37.000 mẫu ADN đã được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận trong các đợt cao điểm năm 2025.

Thanh Hóa là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và cũng là địa phương có số lượng mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã thu nhận lớn nhất cả nước. Hiện Thanh Hóa có 8 liệt sĩ đã được xác định thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Quốc Hương - CTV