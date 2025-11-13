Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Thanh Hóa có 3 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Linh Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt 80 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025”. Tỉnh Thanh Hóa có 3 nhà giáo tham dự chương trình.

Thanh Hóa có 3 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt 80 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025”. Tỉnh Thanh Hóa có 3 nhà giáo tham dự chương trình.

Thanh Hóa có 3 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

80 thầy, cô giáo tiêu biểu nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đó là các thầy, cô giáo: Đào Nguyên Túc, Đồn Biên phòng Tam Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Lữ Thị Tuyết, bản Xộp Huối, xã Na Mèo; Tống Thị Phượng, bản Na Ấu, xã Tam Thanh.

80 thầy, cô giáo được tuyên dương là các giáo viên có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương; tạo được những chuyển biến về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được chính quyền, lãnh đạo đơn vị, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến.

Thanh Hóa có 3 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

80 thầy, cô giáo tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Chương trình năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với việc tuyên dương, ghi nhận 201 thầy cô giáo đến từ 248 xã biên giới sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp. Trong số này, 80 thầy cô tiêu biểu dự Lễ tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 tại Hà Nội.

Tối cùng ngày, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức gặp mặt thân mật và trao sổ tiết kiệm tặng các nhà giáo tiêu biểu nêu trên, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Tin liên quan:

Linh Hương

Từ khóa:

#Nhà giáo #Bộ giáo dục và đào tạo #tiêu biểu #Thanh hóa #Chương trình #Đào Nguyên Túc #xã Tam Thanh #Bộ trưởng #Việt nam #Thầy cô giáo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh