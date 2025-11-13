Thanh Hóa có 3 nhà giáo tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long tổ chức gặp mặt 80 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025”. Tỉnh Thanh Hóa có 3 nhà giáo tham dự chương trình.

80 thầy, cô giáo tiêu biểu nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đó là các thầy, cô giáo: Đào Nguyên Túc, Đồn Biên phòng Tam Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa; Lữ Thị Tuyết, bản Xộp Huối, xã Na Mèo; Tống Thị Phượng, bản Na Ấu, xã Tam Thanh.

80 thầy, cô giáo được tuyên dương là các giáo viên có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương; tạo được những chuyển biến về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được chính quyền, lãnh đạo đơn vị, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến.

Chương trình năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với việc tuyên dương, ghi nhận 201 thầy cô giáo đến từ 248 xã biên giới sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp. Trong số này, 80 thầy cô tiêu biểu dự Lễ tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 tại Hà Nội.

Tối cùng ngày, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức gặp mặt thân mật và trao sổ tiết kiệm tặng các nhà giáo tiêu biểu nêu trên, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Linh Hương