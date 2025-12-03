Thăng hạng giáo viên THPT tại Thanh Hóa: Bao giờ được triển khai?

Mặc dù đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo các Thông tư hiện hành, nhưng hàng nghìn giáo viên THPT tại Thanh Hóa suốt nhiều năm qua vẫn không được xét thăng hạng. Thực tế này không chỉ gây thiệt thòi về quyền lợi mà còn tác động trực tiếp đến động lực cống hiến và chất lượng sống của các thầy cô giáo...

Hơn một “thập kỷ” không được tăng lương

Thầy Nguyễn Duy Trình, giáo viên Trường THPT Lê Hoàn cho biết, thầy đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, như: có chứng chỉ bồi dưỡng thăng hạng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; hai năm liên tục hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nghề nghiệp... Tuy nhiên, đến nay cá nhân thầy Trình và nhiều giáo viên của trường vẫn chưa từng được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo tính toán, mức lương giáo viên hạng III bắt đầu từ hệ số 2,34 đến 4,98. Nếu được thăng lên hạng II, hệ số khởi điểm là 4,0 và có thể tăng tối đa đến 6,38. “Suốt 12 năm qua tôi không được tăng lương, mãi dừng ở mức hệ số 4,98. Đó là một sự thiệt thòi!”, thầy Trình nói.

Ngày 20/10/2025, thầy Trình đã gửi đơn đến Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đề nghị làm rõ vì sao giáo viên THPT chưa được xét thăng hạng, và nếu có trong diện thăng hạng thì đang vướng mắc ở đâu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trao đổi về vấn đề này, thầy Nguyễn Quang Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hoàn, cho biết, đây là tình trạng chung toàn tỉnh chứ không chỉ riêng nhà trường.

Theo thầy Dũng, khoảng 6 năm trước, giáo viên đã đi học đầy đủ các chứng chỉ theo yêu cầu để chuẩn bị xét thăng hạng. Nhưng từ đó đến nay chưa có bất kỳ đợt xét thăng hạng nào đối với bậc THPT. Bản thân thầy cũng đang hưởng mức lương kịch trần hạng III là 4,98 và đã không được tăng lương suốt 13 năm qua.

Tại Trường THPT Triệu Sơn 3, thầy giáo Trịnh Quốc Phượng cho biết, việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã kéo dài và vướng mắc nhiều năm nay. Năm 2018, giáo viên THPT được yêu cầu hoàn thiện các chứng chỉ Tin học, tiếng Anh và chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để chuẩn bị xét thăng hạng. Nhiều người đã cất công đi học các chứng chỉ, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nhưng kết quả đến nay vẫn chưa có đợt xét thăng hạng nào? Hiện Trường THPT Triệu Sơn 3 có 57 giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng.

Bộ yêu cầu rà soát theo kiến nghị

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước những phản ánh kéo dài của đội ngũ giáo viên THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về việc chưa được tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định, ngày 24/10/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 4113/SGDĐT-TCCB gửi Sở Nội vụ đề nghị tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

Văn bản nêu rõ căn cứ theo Công văn số 1233/SNV-CCVC ngày 13/6/2024 của Sở Nội vụ về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2024 và văn bản số 2740/SGDĐT-TCCB ngày 7/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên.

Hiện nay, giáo viên các trường THPT trong tỉnh tiếp tục có ý kiến, đặt câu hỏi về thời điểm tỉnh tổ chức xét thăng hạng và đề nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ giáo viên. Để có cơ sở trả lời cho giáo viên, đồng thời đảm bảo việc thực hiện đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Nội vụ xem xét, cho ý kiến và quan tâm sớm triển khai công tác xét thăng hạng đối với giáo viên THPT.

Không chỉ tại Thanh Hóa, vấn đề xét thăng hạng giáo viên bậc THPT cũng đang phát sinh nhiều bất cập trên phạm vi cả nước. Mới đây, ngày 25/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 7723/BGDĐT-NGCBQLGD gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu rà soát tổng thể việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2015 đến nay, Bộ đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản về mã số, tiêu chuẩn, bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp; đồng thời, quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi/xét thăng hạng để các địa phương triển khai.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại nhiều tỉnh, thành phố, Bộ ghi nhận hàng loạt tồn tại, đó là: Có địa phương từ năm 2016-2025 chưa từng tổ chức thăng hạng; có tỉnh đã xây dựng đề án thăng hạng cho giai đoạn 2024-2025 nhưng chưa phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng không triển khai; một số nơi tổ chức thăng hạng thiếu đồng bộ giữa các cấp học hoặc giữa các đơn vị hành chính.

Những bất cập này khiến quyền lợi của giáo viên bị ảnh hưởng, tác động đến tâm lý, động lực phấn đấu nghề nghiệp, nhất là với những người đã công tác lâu năm và đủ điều kiện thăng hạng.

Để khắc phục tình trạng trên và bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ giáo viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Rà soát toàn diện thực trạng công tác thăng hạng tại địa phương và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 30/11/2025; tiếp tục tổ chức xét thăng hạng giáo viên các cấp theo đúng quy định hiện hành, đồng thời kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn.

Thực hiện chỉ đạo này, ngày 26/11/2025 UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành văn bản số 20916/UBND-THĐT gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ nội dung tại Công văn số 7723/BGDĐT-NGCBQLGD để tham mưu tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiến hành rà soát, tổng hợp và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh đúng thời hạn.

Đình Giang