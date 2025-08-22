Tham vấn hoàn thiện sản phẩm “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”

Chiều 22/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức tọa đàm tham vấn hoàn thiện sản phẩm “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch Thanh Hóa theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Dự tọa đàm có Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình; Sở VH,TT&DL, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố trong nước; đại diện hơn 100 doanh nghiệp lữ hành toàn quốc.

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Vương Thị Hải Yến phát biểu khai mạc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Vương Thị Hải Yến nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa hết sức coi trọng các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong cả nước để từng bước hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường khách du lịch. Với tinh thần cầu thị và mong muốn phát triển, hoàn thiện sản phẩm “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, tọa đàm là dịp để tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm phát triển điểm đến, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ du lịch.

Đây cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp du lịch trong cả nước cùng chia sẻ tầm nhìn, tăng cường sự kết nối, liên kết để hình thành tour, tuyến liên vùng hấp dẫn, đa dạng; góp phần đưa du lịch Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu định hướng thảo luận tại tọa đàm.

Phát biểu định hướng thảo luận, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đề nghị các đại biểu tập trung vào việc đề xuất các giải pháp để Thanh Hóa phát triển du lịch bốn mùa, đặc sắc, bền vững. Cùng với đó, làm rõ lợi thế, tiềm năng trong việc đón khách quốc tế đến các khu, điểm du lịch của tỉnh trong thời gian tới.

Tham gia thảo luận, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp du lịch đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào việc đổi mới phương thức quảng bá, hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo tính hấp dẫn, tiếp cận với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho rằng, tỉnh Thanh Hóa cần xây dựng những sản phẩm chất lượng cao gắn với chiến dịch truyền thông phù hợp theo từng mùa để tạo điểm nhấn riêng biệt; đồng thời phát triển thêm các dịch vụ bổ trợ như trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, homestay tại các điểm đến.

Đại diện doanh nghiệp lữ hành phát biểu thảo luận.

Một số chuyên gia du lịch nhấn mạnh việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản phẩm bốn mùa, bởi đây là yếu tố then chốt để tạo ấn tượng tốt cho du khách. Đồng thời kiến nghị tỉnh nên tăng cường liên kết vùng, kết nối tour với các tỉnh lân cận và các trọng điểm du lịch phía Bắc để hình thành tuyến du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú. Ngoài ra, cần khai thác mạnh mẽ nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm để tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường khách quốc tế.

Kết luận tọa đàm, đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL Thanh Hóa khẳng định định hướng phát triển “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn là giải pháp quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa trong khu vực và cả nước. Sở VH,TT&DL sẽ tiếp thu, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị truyền thông đẩy mạnh quảng bá, đưa “Hương sắc bốn mùa” trở thành thương hiệu hấp dẫn của du lịch xứ Thanh trong thời gian tới.

Hoài Anh