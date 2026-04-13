Thảm kịch tại đông bắc Nigeria: Chợ địa phương bị tấn công gây nhiều thương vong

Tối 11/4, hơn 100 người được cho là đã thiệt mạng sau khi các máy bay quân sự của Nigeria không kích vào một khu chợ khi săn lùng các tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Boko Haram ở khu vực Đông Bắc nước này.

Thảm kịch tại đông bắc Nigeria. Ảnh: The New York Times

Theo Reuters, vụ việc xảy ra gần ranh giới giữa hai bang Yobe và Borno, trong bối cảnh máy bay quân sự được cho là đang thực hiện chiến dịch truy quét các phần tử vũ trang tại khu vực. Khu vực này là một trong những điểm nóng của tình hình mất an ninh kéo dài liên quan đến nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram.

Trong thông cáo phát trên mạng xã hội, Không quân Nigerian cho biết đã tiến hành các đợt không kích “làm sạch” nhằm vào “các vị trí khủng bố được xác định” thuộc khu vực Jilli, bang Borno. Tuy nhiên, cơ quan này không xác nhận việc đánh trúng khu chợ cũng như chưa đưa ra thông tin chính thức về thương vong dân sự.

Thông tin về số người thiệt mạng hiện còn rất khác nhau. Reuters dẫn lời một số quan chức địa phương và nhân chứng cho biết có thể lên tới khoảng 200 người thiệt mạng. Trong khi đó, một số cơ quan truyền thông trong nước Nigeria đưa tin con số thấp hơn, khoảng 100 người thiệt mạng, cùng nhiều người bị thương. Một số nguồn báo chí khác lại cho rằng ít nhất 56 người đã tử vong.

Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp bang Yobe cho biết đã tiếp nhận các báo cáo ban đầu về một sự cố tại chợ Jilli và đang triển khai lực lượng đánh giá hiện trường, đồng thời nhấn mạnh số liệu thương vong và bản chất vụ việc vẫn chưa được xác minh.

Vị trí khủng bố được xác định” thuộc khu vực Jilli, bang Borno. Ảnh: AA

Chính quyền địa phương cho biết một số cư dân từ khu vực giáp ranh đã bị ảnh hưởng khi đến khu chợ họp phiên. Một số nhân chứng kể lại cảnh hỗn loạn sau vụ nổ, trong đó nhiều người bị thương đã được đưa tới các cơ sở y tế gần đó.

Tổ chức Ân xá Quốc tế chi nhánh Nigeria lên án vụ việc, cho rằng đây là “hành động sử dụng vũ lực thiếu thận trọng” và kêu gọi làm rõ trách nhiệm. Các vụ việc tương tự từng xảy ra tại khu vực đông bắc Nigeria trong những năm gần đây, khi các chiến dịch không quân nhằm vào các nhóm vũ trang đôi khi gây ảnh hưởng đến dân thường tại làng mạc, trại tị nạn và chợ địa phương.

Lê Hà.

Nguồn: BBC