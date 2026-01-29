Thăm dò trước bầu cử tại Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng Takaichi có thể giành đa số tại Hạ viện

Theo kết quả thăm dò sơ bộ do báo Nikkei công bố ngày 29/1, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhiều khả năng sẽ gia tăng số ghế và giành lại thế đa số tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/2 tới.

Thăm dò trước bầu cử tại Nhật Bản: Đảng của Thủ tướng Takaichi có thể giành đa số tại Hạ viện. Ảnh: Shutterstock.

Theo cuộc thăm dò của Nikkei, dù chiến dịch tranh cử mới ở giai đoạn đầu, LDP đang tạo được đà thuận lợi và có khả năng vượt mốc 233 ghế cần thiết để chiếm đa số trong Hạ viện gồm 465 ghế. Trước cuộc bầu cử, LDP nắm giữ 198 ghế.

Kết quả thăm dò được Nikkei công bố dựa trên tổng hợp đánh giá từ mạng lưới phóng viên của tờ báo, kết hợp với một cuộc khảo sát dư luận được tiến hành chung với báo Yomiuri trong hai ngày 27 và 28/1. Cuộc khảo sát được thực hiện chưa đầy hai tuần trước ngày bỏ phiếu, do đó kết quả có thể còn thay đổi khi chiến dịch tranh cử bước vào giai đoạn cao điểm.

Theo Nikkei, sự cải thiện triển vọng của LDP phần nào phản ánh việc cử tri tập trung vào các cam kết ổn định kinh tế và an ninh quốc gia, trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với nhiều thách thức như chi phí sinh hoạt tăng cao, đồng yên yếu và môi trường địa chính trị khu vực ngày càng phức tạp.

Liên minh cầm quyền của thủ tướng Sanae Takaichi hiện chỉ nắm giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện và vẫn ở thế thiểu số tại Thượng viện. Ảnh: Kyodo News.

Cuộc bầu cử ngày 8/2 được giới quan sát đánh giá là phép thử quan trọng đối với năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Sanae Takaichi, người mới lên nắm quyền trong bối cảnh LDP tìm cách củng cố vị thế cầm quyền sau những biến động chính trị gần đây. Kết quả bầu cử cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể tới khả năng triển khai chương trình kinh tế của chính phủ, cũng như định hướng chính sách tài khóa và tiền tệ của Nhật Bản trong thời gian tới.

Hiện tại, LDP đang điều hành đất nước trong liên minh cầm quyền với Đảng Đổi mới Nhật Bản. Liên minh này chỉ nắm giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện và vẫn ở thế thiểu số tại Thượng viện.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters