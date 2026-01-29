Belarus triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ

Một quan chức Belarus mới đây cho biết, nước này đang tăng cường năng lực răn đe chiến lược, bao gồm việc triển khai tổ hợp tên lửa Oreshnik và vũ khí hạt nhân chiến thuật trên khắp lãnh thổ, nhằm đối phó hoạt động quân sự gia tăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Belarus tăng cường khả năng răn đe chiến lược trong bối cảnh NATO gia tăng hoạt động quân sự gần lãnh thổ nước này. Ảnh: Belta.

Thông tin này được Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich đưa ra sau khi báo cáo với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về kết quả cuộc kiểm tra đột xuất đối với lực lượng vũ trang nước này.

Ông Volfovich cho biết các nước láng giềng phương Tây đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, mở rộng quy mô lực lượng vũ trang và đẩy mạnh các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn gần lãnh thổ Belarus. Ông nhận định các động thái này nằm trong chiến lược rộng hơn của phương Tây nhằm biện minh cho việc mở rộng quân sự bằng cách mô tả một mối đe dọa được cho là xuất phát từ phía Đông.

Để đáp trả lại, ông Volfovich cho biết Belarus ưu tiên duy trì và có thể triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược cùng các hệ thống tấn công chính xác trên lãnh thổ mình, với mục tiêu ngăn ngừa hành động gây hấn thông qua năng lực răn đe đáng tin cậy. Theo quan điểm của Belarus, các bước đi này không phải là leo thang căng thẳng mà là phản ứng cần thiết trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp.

Phát biểu của quan chức Belarus được đưa ra trong bối cảnh, quân đội Litva hôm 27/1 xác nhận, nước này đang gia cố các cây cầu gần biên giới với Belarus trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị phòng thủ quân sự. Hoạt động này là một phần quan trọng của tuyến phòng thủ Baltic, nỗ lực phối hợp nhằm tăng cường năng lực phòng thủ dọc theo biên giới của Litva với cả Nga và Belarus.

Hàng rào chống tăng thiết lập trên cầu Nữ hoàng Louise, nối thành phố Sovetsk của Nga với thành phố Panemune của Litva, tháng 9 năm 2024. Ảnh: Bộ Quốc phòng Litva.

Việc gia cố các cây cầu nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của các nước khu vực Baltic nhằm tăng cường khả năng răn đe dọc theo sườn phía đông của NATO. Litva cùng với Latvia và Estonia, đã đẩy nhanh các dự án hạ tầng phòng thủ, thể hiện cam kết chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu và năng lực răn đe quân sự thông thường.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua