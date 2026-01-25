Tết vui phải là tết an toàn

Tết vui, nhưng vẫn còn đó không ít nỗi lo, trong đó nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được mọi người quan tâm khi mà người tiêu dùng hiện nay gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường, trong khi độ tín nhiệm của thị trường, nhất là thị trường online đang ngày càng bị đánh giá thấp.

Sau không ít những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong năm qua và cũng sau nhiều năm tự nuôi, tự trồng để cung cấp thực phẩm cho tết cho con cháu khá thành công và cũng thắm tình đoàn kết họ mạc, tôi lại thấy những người anh em, chú bác trong họ của mình thật sáng suốt. Bởi tết là dịp vui, mà muốn vui thì trước tiên phải an toàn, trong đó có an toàn vệ sinh thực phẩm. Vất vả một chút, nhưng đổi lại là sự an toàn.

Câu chuyện mà những người trong họ của tôi thực hiện đã thành truyền thống. Năm nào cũng thế, qua rằm tháng Giêng bác trưởng họ lại phân công những gia đình có vinh dự lo việc cung cấp nguồn thực phẩm tết cho họ. Số tiền kết dư từ việc chạp họ năm trước được dùng để mua con giống. Từ lợn, gà đến cá đều nuôi bằng thức ăn thân thiện, an toàn. Trong đó, lợn nuôi hoàn toàn bằng rau khoai, chuối cây và cám gạo như thời bao cấp. Cá thì nuôi bằng thức ăn tự chế nói không với thực phẩm công nghiệp. Như cách giải thích của một số người trong họ thì kỳ công như thế mới xứng đáng là lợn tết, cá tết, dâng cúng tổ tiên mới thành tâm. Sau khi dâng cúng tiên tổ, con cháu sẽ được thụ lộc; số thực phẩm còn lại chế biến thành một số món ăn truyền thống ngày tết, không lạm dụng chất bảo quản thực phẩm, chia cho các gia đình sử dụng vào dịp tết.

Dù quê tôi là địa phương có kinh tế phát triển, mạng lưới dịch vụ được bao phủ rộng khắp, nhưng nhiều dòng họ vẫn giữ được những nét sinh hoạt theo kiểu văn hóa làng. Việc chuẩn bị thực phẩm sạch cho tết không chỉ là một cách tỏ bày sự thành kính của cháu con với tiên tổ, giữ truyền thống của họ, mà hơn thế còn được xem là một cách phòng vệ cho sức khỏe, để miếng ăn ngày tết an toàn hơn, ý nghĩa thêm. Tôi thầm cảm ơn sự chu đáo, biết nghĩ xa của bác trưởng họ. Đây cũng là dịp để những đứa trẻ nhà tôi được hòa mình vào những công đoạn làm bánh, nem, giò, chả truyền thống của quê hương.

Vào các cửa hàng, lên các sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội thấy nhiều mặt hàng thực phẩm phục vụ thị trường tết đẹp mắt tôi cũng muốn mua, nhưng lại giật mình khi thông tin về tình trạng ngộ độc thực phẩm, những vụ bắt hàng giả, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm với mức độ đặc biệt nguy hiểm ngày càng nhiều lên. Chọn cách làm như những người trong họ có thể không còn phù hợp với lối sống hiện đại, với sự phát triển đa dạng của thị trường tết, nhưng đem lại sự yên tâm hơn, an toàn hơn và để tết vui hơn.

Hạnh Nhiên