Mỹ, Mexico nhất trí đàm phán sửa đổi Hiệp định USMCA, không đề cập sự tham gia của Canada

Theo thông cáo từ văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard ngày 28/1 đã đồng ý bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức về khả năng sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Mỹ, Mexico nhất trí đàm phán sửa đổi Hiệp định USMCA. Ảnh: Elmundo.tv

Trong thông báo, Đại diện Thương mại Mỹ cho biết các đề xuất cải cách trong khuôn khổ đánh giá chung USMCA có thể bao gồm quy tắc xuất xứ nghiêm ngặt hơn đối với hàng công nghiệp, tăng cường hợp tác về khoáng sản thiết yếu, đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ quyền lợi người lao động và nhà sản xuất, cũng như hợp tác Mỹ - Mexico chống lại “tình trạng hàng sản xuất bị bán phá giá tràn lan trong khu vực”.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ảnh: AP News

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ không cung cấp chi tiết về thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán, và cũng không đề cập liệu Canada có tham gia ngay từ đầu hay không.

Theo hiệp định ba bên có hiệu lực từ năm 2020, Mỹ, Mexico và Canada phải tiến hành đánh giá chung trước ngày 1/7 đúng vào dịp kỷ niệm sáu năm USMCA để xác nhận ý định gia hạn hiệp định trong 16 năm tiếp theo hoặc thực hiện các sửa đổi cần thiết.

Tổng thống Donald Trump từng nhận định thẳng thắn trong tháng này rằng hiệp định ba bên “không còn phù hợp” đối với Mỹ, bất chấp thực tế nền kinh tế Bắc Mỹ gắn kết chặt chẽ.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard đánh giá cuộc thảo luận với Đại diện Thương mại Mỹ là “tích cực” Ảnh: AP News

Sau cuộc gặp với ông Greer, Bộ trưởng Ebrard đánh giá cuộc thảo luận là “tích cực” đồng thời cho biết hai bên đã trao đổi về các bước tiếp theo liên quan USMCA và thảo luận thuế quan mới của Mỹ, trong đó bao gồm các mức thuế ảnh hưởng tới xuất khẩu ôtô của Mexico sang thị trường Mỹ.

Hiệp định USMCA giúp Mexico tránh phần lớn các mức thuế do Tổng thống Trump áp dụng, vì hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ có thể xuất khẩu sang Mỹ mà không chịu thuế nhập khẩu.

Cũng trong thông báo ngày 28/1, Bộ Kinh tế Mexico cho hay xuất khẩu của nước này trong năm 2025 đạt mức kỷ lục gần 665 tỷ USD, tăng 7,6% so với năm trước. Trong đó, Mỹ chiếm 83% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp đến là Canada 3%, Trung Quốc 2%, Đức 1% và Hàn Quốc 1%.

Vân Bình

Nguồn: Reuters