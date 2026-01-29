Tổng thống Pháp: Greenland là “một lời cảnh tỉnh chiến lược cho toàn bộ châu Âu”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định căng thẳng liên quan Greenland là “một lời cảnh tỉnh chiến lược cho toàn bộ châu Âu”, khi ông tiếp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo chính quyền tự trị Greenland Jens-Frederik Nielsen tại Điện Élysée ngày 28/1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và lãnh đạo chính quyền tự trị Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: France24

Phát biểu bên cạnh hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sự “thức tỉnh” này cần tập trung vào việc củng cố chủ quyền châu Âu, đóng góp vào an ninh khu vực Bắc Cực, ứng phó can thiệp và thông tin sai lệch từ bên ngoài, cũng như các thách thức khí hậu toàn cầu. Ông tái khẳng định sự đoàn kết của Pháp với Đan Mạch và Greenland, đồng thời nhấn mạnh cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ theo Hiến chương Liên hợp quốc.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuất hiện khác biệt quan điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng tiếp quản hòn đảo có vị trí chiến lược và tiềm năng tài nguyên này. Các nước châu Âu thời gian qua tăng cường trao đổi nhằm thể hiện vai trò và năng lực tự chủ hơn về an ninh.

Greenland. Ảnh: Euronews

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh “Greenland không phải để mua bán” và người dân Greenland sẽ tự quyết định tương lai của mình. Ông cũng bày tỏ ủng hộ việc NATO tăng cường hiện diện tại khu vực Bắc Cực. Tháng này, một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, đã triển khai lực lượng quân sự quy mô hạn chế tới Greenland như một động thái thể hiện hợp tác an ninh.

Về phía Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen cho rằng trật tự thế giới đang thay đổi nhanh chóng và châu Âu cần tăng cường năng lực phòng thủ ngay từ hiện tại, dù thừa nhận lục địa này vẫn phụ thuộc vào Mỹ ở một số lĩnh vực then chốt. Lãnh đạo Greenland Jens-Frederik Nielsen cảm ơn sự ủng hộ của Pháp, đồng thời nhấn mạnh hợp tác không chỉ giới hạn ở vấn đề Greenland mà còn gắn với các giá trị dân chủ.

Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch cũng nhận được cam kết đoàn kết từ Đức trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Berlin.

Lê Hà.

Nguồn: AFP